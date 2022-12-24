通關內地｜李家超：我係一個心急的人　第一時間處理過關人數問題

行政長官李家超述職後今日（24日）返抵香港，宣布中央同意逐步有序全面通關，予以在一月中之前落實。李家超形容，他是一個心急的人，特區政府的「通關事務協調組」會跟廣東省和深圳市政府溝通，希望盡早達成共識以報批給中央，盡早落實通關方案。

他強調第一時間要處理人數問題，過關時候的排隊、過程要做到順暢，任何出亂都會製造不想見到後果，要充分評估風險及作出準備。



李家超返港立即宣布一月中之前通關。（梁晉穎攝）

李家超在機場會見傳媒時表示，通關目標是希望盡快達成方案，報請中央審批，希望可在1月中前落實，「我係一個心急的人，所以希望大家可以盡早達成共識，盡早報批給中央，盡早落實方案。」

不想見到任何出亂

他沒有透露通關細節，重申要逐步有序，第一時間要處理人數問題，市民過關時在排隊方面、過程方面要做到順暢，「任何出亂都會製造到我們不想見到後果，要充分評估風險及作出準備。」

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口岸方面，李家超指出，因停止正常運作已多年，在運力方面及其他人士配合，包括民間的配合，都要部署，所以逐步有序對整個安排是最好。其他細節，協調組會一一處理好，每個環節都充分同廣東省深圳市溝通好，任何提到的要關注的問題都會充份準備作出預案，並報請中央審批。

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須充份與廣東省和深圳市溝通

至於全面通關的時間表，李表示，逐步有序去達成全面通關是希望恢復到疫情之前的一個狀況，細節如何做，協調組會跟內地有關單位，包括廣東省和深圳市政府談論細節時會一一處理。

他表示，每一個市民都熱切期盼可以第一時間盡早過關、家庭團聚、工作商務甚至旅遊，所以通關初期的需求非常之大，要確保通關過程要逐步有序及全面，初步要令任何市民通關時不會出亂、有秩序，令過程大家覺得順暢。

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