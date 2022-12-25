黎智英案｜譚惠珠：若新增釋法議程 最快或明天收到草案

行政長官李家超昨日（24日）指中央很快會就釋法一事有決定。正在北京準備列席全國人大常委會會議的基本法委員會副主任譚惠珠今日（25日）表示，如若有新增議程，最快明天有機會收到草案。



譚惠珠稱，暫時未見釋法相關項目加入議程，但相信很快會知道，如若有新增議程，最快明天有機會收到草案，由於屬機密資料，不會作出公告。她又指，是否增加議程，由全國人大常委會委員長會議決定，若增加的話，會在常委會說明和解釋相關項目的內容。

行政長官李家上月底前提請全國人大常委會釋法，以釐清沒有本地全面執業資格的律師或大律師可否參與國安案件，李家超昨日結束述職行程回港後說，相信中央很快會有決定。對此，譚惠珠認為是中央高度重視相關提請事宜，並已透過港澳辦及中聯辦表示支持。

因應律政司反對壹傳媒創辦人黎智英，獲法庭批准聘請英國御用大律師Tim Owen抗辯《國安法》案件，終審法院又拒絕律政司就此申請上訴許可，特首李家超上月底宣布向中央政府提交報告，建議提請全國人大常委會，根據《香港國安法》作出解釋，釐清立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國安案件的工作。

▼11月28日 特首李家超宣布向中央提交報告，建議就黎智英案釋法▼

