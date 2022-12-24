黎智英案︱李家超信中央快將決定　譚耀宗形容最新消息：最快月底

壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師，政府終極上訴失敗後，提請全國人大常委會釋法。特首李家超今（24日）結束述職行程返抵香港，說相信中央很快有決定，自己很熱切期待中央的最終決定。

全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢，形容這個是「最新消息」，最快可在本月27日召開的會議處理，「如果文件準備好，隨時都可以擺上嚟」，但要等到會議當日才知道是否加插議程。



特首提請中央釋法後，建制圈的法律界人士屢傳異見，包括基本法委員會前副主任梁愛詩、以終院前法官烈顯倫，關注點包括人大釋法會否推翻黎智英聘英御狀的裁決；資深大律師湯家驊則多次表示，可經本地修改《法律執業者條例》處理。

李家超最新說法是「相信中央很快會作決定」，又重申在他提請中央、希望中央釋法「解決一些問題」的當日，「大家都睇到中央駐港機構、以及港澳辦都表示了充分支持。」