黎智英案｜盧文端：釋法需全面檢視國安法實施情況

全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，指行政長官李家超就海外律師參與《港區國安法》案件，提請人大常委會釋法，獲中央堅決支持。他指現時的問題不在是否釋法，而是如何釋法，且要有足夠時間全面檢視國安法在港實施情況。



盧文端強調中央堅決支持李家超就黎智英案提出的釋法要求。（資料圖片）

盧文端在《明報》撰文指，李家超就黎智英案提請人大常委會釋法，是與中央有關方面密切溝通後的決定，得到中央充分肯定並堅決支持，現在的問題並非是否釋法，而是如何釋法。他指，中央已要求李家超就國安法實施情況提交報告，港澳辦亦提出落實二十大報告中確保落實國安法的要求，因此釋法不可能只考慮國安法案件可否聘請海外律師的問題，而是要全面檢視國安法實施情況，需要足夠時間處理。

遭中央打回頭 由特區自行處理是不可想像

盧文端指，從中央與特區政府的角度，黎智英案被視為「頭號國安案件」，絕不允許有關案件審理受到外來干擾。他又指，從常理上而言，特首不可能自行其是，在未取得中央支持的情況下，貿然提出釋，然後遭中央打回頭，由特區自行處理，這是不可想像的。

因此，對於本地有法律界人士提出由本港自行修例，以取代釋法，盧文端表示，本港終審法院已有裁決情況下，難保不會衍生預料不到的問題，甚至法律挑戰，若再次敗訴，又要回到人大釋法的軌道。因此，只有人大常委會釋法才能確保根本解決問題，確保國安法準確和貫徹實施，也盡可能使一些本來可在特區司法體系內解決的問題，毋須通過釋法解決。