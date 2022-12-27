黎智英案︱夏寶龍向人大常委會說明提請釋法議案　李家超感謝中央

壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen，為國安案件抗辯，政府終極上訴失敗後，向中央建議提請全國人大常委會釋法。常委會今起（27日）一連四日在北京召開會議，新華社報道，港澳辦主任夏寶龍受國務院委託，在會上作關於提請解釋《港區國安法》有關條款的議案說明。



李家超以特首及香港特區維護國家安全委員會主席的身份表示，歡迎並感謝中央接納他的建議，提請全國人大常委會解釋《香港國安法》有關條款的議案，並獲全國人大常委會列入議程。李家超表示，他會熱切注意全國人大常委會的審議結果。



第十三屆全國人大常委會第38次會議今早（27日）在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，由委員長栗戰書主持，採用現場和視頻出席方式舉行，共有136人出席。

基本法委員會副主任譚惠珠列席會議，她接受傳媒查詢時指，今次能處理釋法會較好，認為及早處理對控辯雙方備案都有很大幫助。她說，人大常委會通常兩個月開一次會，如果今次能解決釋法問題，控辯雙方都會多兩個月備案。

李家超上周赴京向國家主席習近平及總理李克強述職，總結行程時指「相信中央很快會作決定」，自己很熱切期待中央的最終決定，又重申在提請中央希望釋法「解決一些問題」時，已獲中央駐港機構、以及港澳辦充分支持。