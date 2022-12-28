放寬防疫︱取消疫苗通行證逐步通關　議員指醫院已爆廠促分流

特首李家超今日（28日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，即時停止大廈強檢公告，明天起取消疫苗通行證和限聚令等各項社交距離措施，亦會取消密切接觸者需隔離檢疫的安排，明日起抵港的旅客不需要進行強制核酸檢測，來港登機前亦不再強制填寫健康申報，改為各旅客發出自行快測到第5天的健康建議，而口罩令及小學和幼稚園每日快測仍會維持。



議員歡迎政府的部份措施，但不約而同提出多項關注，特別注意到措施會令疫情升溫，對醫療體系帶來沉重壓力。



田北辰不同意可除下口罩場所不再需要疫苗通行證，認為會令感染升溫，增加公立醫院壓力。（資料圖片）

田北辰反對除罩場合免疫苗通行證 憂「逼爆」醫院

實政圓桌立法會議員田北辰歡迎政府取消入境核酸檢測的規定，但強烈反對在除下口罩的地方，例如食肆，取消疫苗通行證安排，「豪無醫學根據，咁容易就打倒昨日的我！」他擔心沒有打針的訪港客與本地人同場食飯，更容易傳染疫毒，最終「逼爆」公立醫院，重申通關的檢測條件要對等，因為中港兩地的疫情相若。

此外，田北辰強調60歲長者的接種率一定要提高，因95%重症及死亡個案都是超過60歲。他引用12月23日數據，指該年齡組別只有84%人口打了第一針，認為應該要提高至超過九成。

謝偉銓亦關注本港藥物供應和醫療系統壓力。（資料圖片）

謝偉銓促做好準備 包括藥物供應和醫療系統壓力

立法會建測規園界議員謝偉銓則表示，取消多項限制有助香港經濟和市民生活復常，但政府在取消防疫措施及與內地通關的同時，要做好大量準備工作，包括藥物供應、醫療系統壓力、跨境運輸和旅遊相關行業的人手及軟硬配套等，避免一下子大量港人到內地、大量內地客訪港，而產生種種矛盾。

陳凱欣呼籲盡快為公立醫院分流病人，以減輕醫護人員壓力。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳凱欣：醫院人手壓力已達150% 醫護已經頂唔順

前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣表示理解和支持逐步有序放寬防疫措施，指通關設配額、有目標時間是好事，改用快測亦是大勢所趨，但過程中要留意對公立醫院的壓力。她引述醫院消息指，現時醫院已經「爆廠」，人手壓力達到120%至150%，「醫護人員已經頂唔順」，必須設法疏導入院人潮。

今日記者會暫無方法減低重症人士入院人數，陳凱欣提出應盡一切方法分流病人，包括和私營醫院合作，閒置的方艙用於接收輕症患者，邀請中醫團隊進駐，以減輕現有人手負擔。同時應加大物流能力，邀請更多私家診所醫生協助遙距醫治，減輕指定診所和醫院的壓力。

此外，陳凱欣引述醫護界意見指，現時安老院舍長者患上新冠入院並不符合效率，亦要令年長患者「搬嚟搬去」，表示有足夠外展隊到安老院舍服務，不必全數入院治療。

必理痛在香港缺貨：

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政府須呼籲不要搶藥 解決藥物缺貨情況

最近市面必理痛品牌的撲熱息痛藥物缺貨，出現市民搶購的現象。對於有意見擔心通關後市民大量搶購藥物帶到內地，陳凱欣認為「政府要知道有暗湧並及時制止」，提出幾項建議，包括講清楚香港有渠道幫助內地，呼籲不要搶藥，並教育有需要的市民如何買藥。

至於放寬多項防疫措施，陳凱欣指仍有多個細節要處理，例如密切接觸者如何安排，是否要分開住，需要照顧家人子女感染如何安排等。而小學和幼稚園保留快測可令家長安心，建議本來給強檢市民的檢測包可給學校，以減輕家長負擔。

林健鋒呼籲僱主盡量為僱員作人性化安排。（資料圖片）

林健鋒呼籲僱主容許有家人確診的員工在家工作

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為安排除了可讓市民生活復常，亦有助吸引旅客來港，提振本地零售市道，帶動更多大型貿易展覽和國際盛事回流香港舉辦，加快本港經濟復甦。他呼籲政府密切留意疫情發展，待新政策推行後兩至三星期，再按科學數據審視對確診者發出隔離令的措施有否優化空間。

至於政府不再定義密切接觸者，林健鋒呼籲若然有家人確診，上班人士仍應該主動通報公司，同時呼籲僱主盡量為僱員作人性化安排，例如容許有家人確診的員工在家工作，「如果要他們勉強上班，導致最後大量同事感染，可能對公司造成更大經濟損失。」

林健鋒認為放寬措施不代表新冠疫情過去，今個冬季要提防新冠肺炎和流感雙重夾擊，「一老一幼」需要聚焦保護，所以保留「口罩令」做法合理。

楊永杰表示收到投訴，懷疑涉及有人將政府免費處方的瑞輝治療新冠的口服藥在內地轉售圖利，促請政府調查。（資料圖片/夏家朗攝）

楊永杰收投訴 指有人將政府新冠處方藥轉售內地

「A4」議員楊永杰認為目前多款藥物尤其是止痛退燒藥必理痛再度缺貨，藥物亦相應漲價，而內地正值疫情大爆發，兩地通關後難免對本港醫療系統造成壓力。他建議政府公開有關藥物、口罩及快測存量，並且要求本地藥廠加大產能，以及推進私家醫院及診所參與抗疫工作的角色，盡早規劃公立醫院人手及床位安排，避免再度出現年初逼爆急症室的情況。

楊永杰表示近日收到市民投訴指，懷疑涉及有人將政府免費處方的瑞輝治療新冠的口服藥在內地轉售圖利，促請政府調查有關事件是否涉及違法行為，以及加強打擊有關行為，讓政府珍貴的抗疫資源用得其所。

江玉歡：遲來的春天比永遠也不來的好

議員江玉歡稱「跟無數無數的朋友一起打了場有淚有汗水的仗。我為一年沒有了工作的朋友、不能參加課外活動而坐在校務處乾等幾小時的小朋友、在安老院一周只有二十分鐘與家人隔着板見面的長者而痛心。」對於政府大幅度調整防疫政策，她說，「遲來的春天比永遠也不來的好。」

袁海文表示，政府必須確保香港人的復必泰二價疫苗供應足夠。（資料圖片）

袁海文：內地訪港客應與海外人士看齊 必須已打兩針

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，政府必須留意香港人對復必泰二價疫苗的需求，確保供應足夠，及同時須確保醫療系統資源能夠滿足香港人需要。

袁海文指政府表明現時海外入境人士仍然必須接種兩劑疫苗，而國內疫情現正進入大爆發階段，政府應要求由內地來港人士亦須至少打了兩針，與從海外來港旅客看齊。他亦促請政府取消戶外口罩令，讓市民有是否戴口罩的選擇權。