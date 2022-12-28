放寬防疫｜口罩令未撤　盧寵茂：憂三病夾擊　維持至冬季流感完結

政府今日（28日）宣布，明日（29日）起，取消檢疫令、疫苗通行證、限聚令等多項防疫措施，唯獨「口罩令」仍然維持。醫務衞生局局長盧寵茂今日在記者會上解釋，本港現時正處於冬季流感高峰期，憂慮流感、新冠病毒和其他呼吸道疾病的三重夾擊，認為強制配戴口罩的利仍遠大於弊，故預料口罩令仍須維持多數個月，直至本港跨過冬季流感的高峰期。



▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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特首李家超表示，社交距離措施大部分已撤銷，僅餘口罩令維持，「只係單一一個口罩令我哋維持返」，因為冬季流感風險仍高，而新冠病毒株仍有變化，雖然當局已大致上掌握其變化情況，但仍無法排除任何可能性：「因為病毒株嘅變化，導致我哋有啲新風險係大家都喺呢個階段係睇唔到」，故口罩令是保障社會整體健康和防疫的最有效措施。

隨後被記者以英文追問撤銷口罩令的時間表，盧寵茂重申，現時本港正面臨嚴重的冬季流感高峰期，形容戴口罩是利大於弊，故有必要維持口罩令，以保障市民免受新冠、流感和其他呼吸道疾病的三重夾擊，預料冬季流感會維持數月，故跨過冬季流感的高峰期前，口罩令仍要繼續維持。

The benefit of masking, especially at this point when we are facing a serious winter surge, is tremendous. We need to continue with the masking mandate, in order to protect our citizens from the risk of not just Covid, but also influenza and other respiratory infection, which we will be facing the winter surge for now and next couple of months. So, in terms of this measure, we will be keeping it for… until we get over this winter surge. 醫務衞生局局長盧寵茂

▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼

