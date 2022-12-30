年尾共12宗工業意外15人亡　工聯職安健協會促請政府派員檢查機械

本港今年工業致命工業意外頻生，引起大眾關注職安健。工聯職安健協會今（30日）召開記者會，回顧2022年本港職業及工業意外狀況。



協會主席林淑儀表示，今年共發生22宗致命工業意外，造成了27名工人死亡，而單從9月至12月，發生的致命工業意外更有12宗，造成15名工人死亡，直言：「個別行業工人的工作環境嚴重缺乏安全保障。」協會提出5項建議，包括要求勞工處加強實地巡查，派出專業人員檢查器械。



工聯職安健協會指，近期工業意外大增，促請勞工處加強實地巡查，並派出專業人員檢查器械。（工聯職安健協會Facebook）

連續4日有致命工業意外

協會翻查今年工業意外資料，發現造成了27名工人死亡，相對於2018年工業意外所造成16名工人死亡，增加逾68.7%。另外，香港的職安健環境於下半年持續惡化，除了發生嚴重工業意外，更出現連續4天致命工業意外的情況。

林淑儀直言，工業意外的情況令人難以接受。協會副主席葉偉明補充，隨着疫情轉好，本地工業意外由今年9月起明顯持續增多，亦多發生罕見的意外，包括吊機吊船等專業器械意外。他指，雖然事後勞工處承諾會加強巡查和監管，但同類意外仍然不斷發生，認為這反映勞、資、官三方的職業安全意識明顯較以往薄弱。

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郭偉强倡制度入手保安全

香港建造業總工會權益主任吳偉樑認同，發生多宗工業意外突顯職安健宣傳不足，認為政府有責任加強對僱主及僱員在相關方面的宣傳，防止意外發生。

工聯職安健協會顧問及立法會議員郭偉强建議，當局大規模宣傳職安健訊息，另可參考英國建築設計及管理規例（CDM）及內地「三同時」建築制度，在進行設計的時候加入安全保障的元素，明確過程中各方的責任，從源頭預防意外發生。他亦要求勞工處派出專業人員檢查工作場所內的專業器械。

工聯職安健協會亦建議政府全面檢討現有地盤安全管理制度，切實執行全部《工廠及工業經營（安全管理）規例》十四項規定，及盡快通過及落實《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》。