人大釋法｜大狀公會：有關權力牽連法治基石　冀用權兼顧公眾信心

全國人大常委會就《香港國安法》第14及47條釋法，列明在國安案件聘用海外律師的問題應取得特首證明書，若法院沒有取得證明書，國安委應作出判斷及決定。大律師公會期望特首及國安委行使權力時，亦會促進公眾對《基本法》有關法治、司法獨立及保障人權的信心，令《香港國安法》繼續在「一國兩制」下獨有的法律制度中運作。



有關權力涉審訊公正 是香港法治屢獲認可的基石

公會今日發表聲明指，釋法清楚表明特首及國安委獲賦權，在有需要時因應特定情況，在香港司法管轄範圍內落實執行《國安法》。而有關權力的行使對被告獲得法律代表、得到公平審訊，以及審訊公正的觀感至為重要，這些因素都是香港法治及司法公正屢獲認可的基石。《國安法》第4條和第5條中確保被告在刑事案件中獲《憲法》保障的權利，在《國安法》案件中同樣獲得保障，而上述條文必須與其他《國安法》條文及香港法律一併理解和應用。

期望特首、國安委用權時 促進公眾信心

公會指，特首表示正積極考慮修訂《法律執業者條例》，以處理《國安法》案件中的法律代表事宜。公會同意透過本地修例來處理在香港法院的法律代表事宜，公會將會就有關修訂建議提出意見。公會確信香港的法院會一如以往履行職責，按照《基本法》中訂明的原則行使獨立的司法權，審理《國安法》案件。