人大釋法｜葉劉：特首獲賦權非擴權　用權將考慮整體利益毋須約束

全國人大常委會就海外律師能否處理國安法案件的問題釋法，指明法官應就有關情況應取得行政長官證明書；如法院沒有取得證明書，維護國家安全委員會可作出決定。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（31日）在有線節目《有理有得傾》，形容今次釋法是謹慎及經過深思熟慮，將權力交給特區，亦非針對特定案件，能夠捍衛「一國兩制」及高度自治，屬於務實做法。



葉劉否認釋法是擴大國家安全委員會的權力，強調有關權力一直存在，相信國安委成員會考慮香港整體利益作決定，不存在國安委權力「擴得太大」的問題。



特首作為國安委主席 獲賦權後高度自治強化

葉劉淑儀指，人大釋法指明國安委就國安問題有判斷及作出決定的權力，法律上有約束力，強化國安執行機制，即使將來再遇到審案及其他情況，國安委都有足夠權力處理，由於行政長官是國安委主席，這等同賦權行政長官強化高度自治。

不過，她又認為今次釋法沒有擴大國安委權力：「權力根本喺度，只不過今次解清楚俾你聽。」被問到如何約束國安委權力，她稱，國安委會考慮香港整體利益，不會魯莽作出決定，「不存在將權力擴得太大。」

不存在權力擴得太大 政府不時輸官司

對於港大法律系退休教授、美國學者戴大為憂慮釋法等同擴大行政權力，政府只要以涉及國家安全為由就可決定結果，加劇了本港法治受壓情況。葉劉強調釋法不影響法治，又指戴大為應該自己反省美國國安法例，因在美國凡是涉及國安的事宜都是最受重視、具凌駕性：「佢哋自己都係咁處理國家安全，佢實在無資格批評我哋。」

葉劉強調行政和司法仍然各自分工，可以互相制衡，沒有出現行政壓倒司法的情況，提到特區政府不時輸官司。而雖然國安法門檻很高，有被告亦獲得保釋，而且刑期考慮到普通法一籃子因素，包括年齡、過去紀錄及求情等。