人大釋法︱行會非官守成員發聲明　堅決支持國安委、港府跟進落實

全國人大常委會就海外律師參與國安案件、以及《香港國安法》第14及47條作出解釋。行政會議非官守成員發聲明表示歡迎及支持，認為釋法有利於完善特區維護國安的法律制度和執行機制，堅決支持國家安全委員會和特區政府全力落實釋法內容涉及的跟進工作，並推進維護國安的法律制度和執行機制建設，致力維護國安，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。



人大釋法有充分必要性、合法性

聲明指，全國人大常委會根據《憲法》、《香港國安法》賦予的權力解釋《香港國安法》條文，釐清相關法律條文的原則及立法原意，確保《香港國安法》可以完整準確實施，行會議員認同釋法有充分的必要性、合法性。