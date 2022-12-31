人大釋法｜譚惠珠：無影響港司法權　釐清行政權處理涉國安問題

《壹傳媒》創辦人黎智英聘外籍律師案引法釋法風波，全國人大常委會昨日（30日）通過《香港國安法》第14及47條解釋草案，釐清在港無全面執業資格的海外律師或大律師，處理涉國安法案件時，需取得行政長官證明書，香港維護國家安全委員會亦有權對是否涉國安問題作出判斷及決定。



現身在北京、有份列席今次人大常委會議的基本法委員會副主任譚惠珠今早（31日）接受電台訪問表示，今次釋法對香港司法權完全不受影響，強調討論過程中無對香港法庭作任何批評，更是強化授予香港的權力，又稱過去處理國安事宜上，行政及司法有些混淆不清，重申涉國安問題應由行政權解決。



▼ 12月30日 特首李家超回應人大就《香港國安法》釋法▼



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譚惠珠表示，今次釋法對司法權完全不受影響，討論過程期間亦無對香港法庭作任何批評，只是想釐清國安委員會權制，包括認定《香港國安法》第47條規定問題，當涉國安案件時，在港無全面執業資格的海外律師或大律師須向行政長官取證明書。她稱在2011年有關剛果（金）案時亦涉及證明書，取證明書的步驟不會影響審判獨立。

她又說，釋法另一點提出如果香港法院未向特首提出、並取得證明書，國安委亦有權根據《香港國安法》第14條規定，判斷是否涉及國安，而行政司法機關、以至任何機權均不可干預，並要尊重及執行國安委決定，即代表法庭有問題時可按第47條向行政長取證明書，無的話就會交由國安委以第14條處理。

基本法委員會副主任譚惠珠。（資料圖片/張浩維攝）

現時《法律執業者條例》條例未有列明外籍律師可以或不可以處理香港國安案件，特首李家超昨指會考慮修例。譚惠珠則表示，料條例會修改，但北京並無討論應如何修例，又稱今次釋法無直接說明外籍律師是否可參與國安案件，最終交由香港決定及解決問題，不同於以往5次釋法，今次是強化授予香港的權力並交由香港自己使用。

譚又說，以往香港在各方面、包括處理國安事宜上，行政及司法有些混淆不清，重申任何國家在處理國安問題時，均應以行政權先行，以非司法權，因法官只會按法理及理據判斷是否足夠定罪，故今次國安案件交由國安委判斷亦屬行使行政權，不影響獨立審判權。