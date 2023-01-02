人大釋法｜譚惠珠：畫公仔畫出腸說明職權　無外援律師不會成冤案

全國人大常委會日前（2022年12月30日）通過《香港國安法》釋法議案，解釋第14條和第47條，進一步說明特首與香港國家安全委員會（國安委）的國安權力。 基本法委員會副主任譚惠珠今早（2日）接受電台訪問，強調是次釋法並無擴大特首或國安委的職權，純屬「畫公仔畫出腸」說明特首和國安委可如何運用其職權。



譚惠珠指，人大常委會說明包括國安委有權對案件是否涉及國家安全作決定、具有可執行法律效力、特區任何行政、立法、司法機構、組織或各人不得干涉國安委工作，及須尊重國安委決定，只是告知特首和國安委如何履行其原有職權，「如果你要國安委可以執行佢嘅工作，佢一定需要有個判斷，乜嘢係國家安全問題，一定要有可以執行嘅法律效力，如果唔係你點樣推進個機制呢？」強調釋法無加強或擴大權力，只是強化早已授予香港處理國安問題的自治權。

你要國安委可以執行佢嘅工作，佢一定需要有個判斷，乜嘢係國家安全問題，一定要有可以執行嘅法律效力，如果唔係你點樣推進個機制呢？ 基本法委員會副主任譚惠珠

譚惠珠：由律政司提出要求認定國家安全問題

至於釋法後該如何實際運作？譚惠珠表示，當案件涉關國家安全問題而需要認定時，以香港程序，應由律政司提出，「因為喺佢（律政司）備案嘅過程，應該理解到有冇涉及國安嘅可能性」，然後在法院提出並討論，再由法院向特首提請，要求發出證明書定斷案件是否涉及國家安全問題。假設出現審判期間，未有領取證明書，國安委可按《香港國安法》第14條中授予的權力處理。她形容，對於大局形勢及資料的研判，始終是國安委最清楚。

譚惠珠強調立法原意是將處理涉及國家安全案件的權力授予國安委，「今次釋法係話畀我哋聽，國安委係可以自己處理呢件事、香港係可以處理呢件事。」她強調，是次釋法非針對某個律師或某宗案件，而是關於大原則問題。

獨立審判非由「外援律師」支撐

被問到國安委會否禁止海外律師參與國安案件，譚惠珠認為，如果國安委作出此決定「無壞」，因為香港不乏律師處理此類案件，強調法院的獨立審判權不是由「外援律師」支撐，「我估計香港百分之九十五嘅案都冇請外援律師，但都無變成冤案㗎嘛。」

法院的獨立審判權不是由「外援律師」支撐，我估計香港百分之九十五嘅案都冇請外援律師，但都無變成冤案㗎嘛。 基本法委員會副主任譚惠珠

她又提到，審案時不能限制對證人的盤問，故此難以預計會否洩漏什麼資料，若在港有全面執業資格的律師一旦發生問題，香港可以處理，但純「外援律師」則難以處理。