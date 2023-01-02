通關內地｜商界冀每日獲6千配額　港鐵工會憂人手不足礙應變

香港與內地最快於本月8日（星期日）實施首階段通關，廠商會會長史立德今早（2日）接受電台訪問，認為通關初期政府應讓有緊急需要的市民優先前往內地，期望商界可獲分配約5千至6千個名額，按實際情況再將整體通關名額增加至5萬至10萬個。另外，他建議統一香港及內地檢測結果的CT值要求。



而鐵路工會聯合會主席林偉強透露，硬件方面已為通關作好準備，但港鐵人手短缺問題逐漸浮現，擔心若遇突發事故，人手未必能即時配合應變。



史立德稱，理解通關初期設有配額限制，因為交通配套或未準備完善，為避免出現混亂，有序、按部就班通關是合理安排。他建議，通關初期，政府應讓有緊急需要的市民，如殯葬、急病、探親，優先前往內地。

其次，是讓商界，例如有在工業貿易署登記的公司申請每日約5千至6千個通關名額，不必抽籤，「有序好啲，做生意清楚啲，因為買機票、車票都有時間性，要抽都唔知自己幾時，邊一日抽中」。他又指，有不少商家已三年無回內地，有需要回廠視察、處理出糧問題、開會、與員工吃團年飯，甚至向客戶送禮等。

史立德：初期3萬-5萬個通關配額 再逐步增至10萬

他期望通關初期整體配額為3萬至5萬個，待穩定通關後、農曆新年前，再增加至5萬或10萬個名額：「過去一日都有十幾二十萬人流，配合交流、運輸，有序合理安排啦。」至於當局或要求通關人士須提供陰性核酸檢測證明，史立德表示，香港進行核酸檢測方便快捷，相信安排不會對商界造成影響，「唔好因為通關而令到確診數字，兩地人民往來增加，有核酸確保都好」。

林偉強：港鐵部分車站現人手壓力

另外，港鐵也為通關做準備。鐵路工會聯合會主席林偉強表示，據他了解，在封關期間被調往其他崗位的過境綫同事，今日（2日）已回到原有崗位報到，並進行車站設備測試，包括票務機、列車車長試車，以了解路段狀況，熟習環境。

不過，林偉強指也因此令部分本地綫車站出現人手壓力，若不幸發生事故，首半小時情況或會較混亂，因港鐵需要從其他車站調配人手增援。

他已向公司反映該問題，公司承諾增聘人手，不過他直言：「公司機制落後，福利欠吸引力，令留下工作的員工不多。」他期望公司會作改善，吸引新人入行。