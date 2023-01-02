通關內地｜金冬雁：本地每天最高有20萬人感染 新冠病毒已風土化

政務司司長陳國基昨日（1日）稱努力爭取最早在本月8日實施與內地首階段通關。港大生物醫學學院教授金冬雁今日(2日）接受電台訪問，指港大推算本地每日最多有20萬人受感染，通關肯定會造成「少少風險」，但強調「香港應該要對自己有信心，都幾年啦，疫情已經風土化」。不過他建議應統一來港人士接種疫苗劑數的要求至3針。



港大推算本地每天15萬至20萬人受感染

金冬雁表示，通關後對香港或會造成風險，但認為可以承受。他解釋指，現時港大公共衛生學院每日替一萬名巿民進行檢測，以結果推算本港社區內每日都會有15到20萬人受感染，認為即使通關，內地來港人數及確診人數不會高過此數據，「落嚟嘅人都唔會咁多感染者」。

港府現時要求來港人士在抵港前24小時內進行快速抗原測試，金冬雁認為「對兩邊都好」，加上內地人來港前已須進行快速抗原測試，可以率先堵截部分感染者。不過他提醒，應統一香港及內地的核疫要求：「內地有啲嘢唔承認，以前唔承認快測」，為避免兩地核疫結果出現誤區，認為香港要跟隨內地標準。

促港府統一來港人士接種疫苗劑數至3針

他建議抵港人士須進行5日快速抗原測試，形容「多一層保障」，可以減少額外風險。另外，他亦建議港府應統一內地來港人士接種疫苗劑數的要求，「嚴啲，接種3針係好啲」。他又以新加坡為例，指新加坡要求至少接種4劑科興及國藥疫苗。若沒有疫苗要求，他坦言「合理性差啲」。他提醒，當局須觀察通關後的疫情實際情況，例病床使用數字等，確保風險可控。

提到政府調整院舍防疫政策，已打最少三針輕症或無症狀院友獲安排留在院舍照顧。金冬雁認為整體對長者好，政策正面，不過他擔心若院舍規模細，未能分隔確診院友，或會造成擴散風險，指現時仍未有太多人接種二價疫苗，鼓勵政府多作勸說功夫。他又相信今年遲早會解除口罩令，屆時或會率先放寬戶外佩戴口罩的要求。