通關內地｜梁振英：港準備就緒 粵港關係發展將是「爆發式」！

香港與內地通關在即，港府稱爭取本月8日實施首階段通關。全國政協副主席、前特首梁振英今日(1月3日指，香港已蓄勢待發準備就緒，預期當正式通關後，粵港兩地的關係發展將是「爆發式」。



梁振英今日到訪由他牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，他在活動後接受訪問，表示香港與內地在各方面關係非常密切，社會層面上，現時約有37萬港人長居內地，內地居民在疫情前每日因為種種原因，以20萬計到香港，希望通關後能盡快回復正常往來，讓兩地人員增加往來，讓社會關係、家庭關係、經濟關係等能維持正常。

至於通關後廣州南沙民心港人子弟學校會否有特別安排或活動，梁振英指屆時家長與學生們基本上每個周末也能見面。他又稱，通關後亦方便學校在全國各地，以至世界招募優質師資，學校新的招生工作亦將在短期內公布。

梁振英表示，校方早已為疫情終有一日過去定下不少計劃，除上述家庭層面外，學校亦構思與在港港結盟的「姊妹學校」作交流。他指民心子弟學校的1,200個宿位，可於周末騰出來，讓「姊妹學校」交流團的學生入住，並以學校為基地，再到南沙不同地方遊學、參觀、學習等。

他相信疫情很快會過去，香港與南沙及其他內地城市、以至國外很快可以相通，他鼓勵學生通過遊學、遊歷累積個人閱歷，多了解國家地理、文化、歷史和最新發展。