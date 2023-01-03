通關內地｜陳恒鑌期望初期配額4萬　逾百跨境巴士準備就緒

香港與內地通關在即，外界關注首階段通關安排。民建聯立法會議員陳恒鑌今早（3日）接受電台訪問，認為通關首階段以羅湖、西九高鐵站，及落馬洲關口為主，每日提供4萬個通關名額較適合。另外，他建議通關初期以抽籤形式處理名額分配，紅白二事等緊急情況則可額外批出恩恤名額。



中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示，目前有超過100架跨境巴士準備就緒，可於通關日、即本月8日投入服務。據他了解，通關初期深圳灣口岸獲分配1萬名額，文錦渡則未知，但他擔心因司機人手不足、牌照申請、翻新車輛等問題會對全面通關造成壓力。



陳恒鑌按鐵路載客量推算，通關初期配額每日最多5萬個，但為求可有序通關、恢復跨境車運力，他認為以過往每日人流的一成去計算會較為合適，建議當局每日設4萬個通關名額，並可考慮率先開放有鐵路接駁的關口，包括羅湖、落馬洲，和西九高鐵站，西部通道及港珠澳大橋也要開放。他預計通關初期人流不多：「以內地疫情嚟計，大家未必會一窩蜂上去」，認為當局以5日為一個觀察期，在新年前逐步回復通關配額至疫情前正常水平。

陳恒鑌倡紅白二事等緊急個案可獲恩恤名額

他指若以審批方式處理配額或較為複雜，香港要確保市民不會出現亂子，認為當局可以抽籤形式分配名額，紅白二事、探病親等緊急情況則「講個信字」，向當局登記後批出恩恤名額。他又說，雖然商界人士已數年無回內地，但有不少內地廠商於新年前休息，故此當局可於新年後始增加名額予商界人士。

交通方面，陳恒鑌相信，高鐵長途車的客流量於通關初期「未必夠」，初時可先開放至短中距離車站，如廣洲、深圳、福建、潮汕、及武漢等，其後再開放至北京、上海等長途車站。另外，他提到東鐵線由以往的12卡車後改為9卡車，雖然其班次數平未達頂峰，尚有剩餘運力，但擔心通關客流量回復正常、全面通關之時，人流會對港鐵載力造力壓力，建議港鐵增加班次及使用「子彈車」。

陳宗彝：深圳灣口岸將有一萬個名額

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝則表示，目前有逾100架跨境巴士完成驗車等準備工作。據他了解，通關初期，深圳灣口岸會有一萬人次配額，文錦渡則未知，但相信跨境巴士初時運力會超過一萬，可以應付初時人流。

他說，直通巴士在服務在通關初期沒有問題，但擔心巴士運力難應付下一階段客流量，他解釋指許多巴士在停車場停泊多年，維修需時，包括車身、車軚、座椅及抗病毒塗層等，期望政府可提供資助。他又指，有不少司機接近退休年齡，而年輕司機則對通關持觀望態度，希望政府與內地商討上調牌照年齡至65歲。