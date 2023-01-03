通關｜直擊口岸準備　落馬洲皇巴站雜草除　葵涌碼頭仍滿泊旅巴

香港最快周日(8日)與內地分階段通關，封關下「皇巴士」停運，新田公共運輸交匯處的「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」站荒廢近三年。通關在即，今日（3日）的落馬洲皇巴站，候車區內早前高如成人的雜草，大部份已被清理，而巴士站亦有兩部開着引擎及車門的皇巴停泊，但行車證已過期，車上亦沒有職員，未知是否將試車。另外，葵涌貨櫃碼頭的旅遊巴臨時停車場仍滿場，職員指近日不見旅遊巴駛走，停泊的數目大致維持800輛。



▼新田皇巴站▼



+ 8

座椅擺放雜物 職員透露今日回皇巴站清潔

通關在即，各個口岸亦加緊準備。位於新田的皇巴站此刻雖仍如荒廢，站內候車區大部份座椅生鏽，座椅上擺放雜物，如「小心地滑」牌等，但候車區內較高的雜草大部份已被清除，餘下近足踝般高的雜草有待清理。另外，收費櫃位中不見職員，不過站內則有數名職員，有職員指今日是回到皇巴站進行清潔。

另外，巴士站亦有兩部皇巴士停泊，並開着引擎及車門，兩部巴士行車證已於2020年過期，車內地板及司機位置旁鋪滿塵，部份座椅更發霉。在場亦有兩名警員視察情況，惟未有交代視察原因。

▼葵涌貨櫃碼頭旅遊巴臨時停車場▼



+ 4

「旅巴墳場」停泊數目大致維持800輛

旅遊巴士方面，位於葵涌貨櫃碼頭的旅遊巴臨時停車場被稱為「旅巴墳場」，今日現場仍然「逼爆」，有大量旅遊巴停泊，當中更有旅遊巴的擋風玻璃雨擋上積滿落葉，亦有野草生長到旅遊巴車身。停車場職員表示，近日不見旅遊巴駛走，停泊的數目大致維持800輛。香園圍囗岸目前前往口岸的道路仍關閉，囗岸外面前往旅檢大樓的升降機已停用。

▼香園圍囗岸▼

