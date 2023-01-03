通關｜辦回鄉證要等兩小時　家長擬帶女上上海與三年未見丈夫團聚

香港與內地通開在即，辦理回鄉證的人潮源源不絕，回復至疫情前的水平。在中旅證件服務東九龍中心有大量市民排隊等候辦理回鄉證，有市民表示等了超過兩小時才完成辦理手續。有帶同小朋友前來辦回鄉證的市民表示，期望辦證後可於新年後機票價錢回落的時間帶同小朋友到上海探望疫情間三年未見的爸爸。



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中旅證件服務東九龍中心下午有大量市民前來辦理回鄉證，辦證櫃枱前企滿長長的人龍，等候叫籌的區域亦座無虛席，不少人要站在一旁等候，有人則選擇先到附近食午餐，再回來繼續等候，另外亦有不少人前來取證。

郭太下午帶同小朋友到中心辦理回鄉證。郭太表示，丈夫於上海工作，疫情三年她和女兒都未能與他相見，平時亦僅是以視像方式聯絡。郭太表示，她與丈夫亦有計劃分別在兩地出發，一家三口到日本旅遊，「一個地方見返面就得」，通關後就應會直接到上海探他，不過因為機票太貴，未必會取得回鄉證後馬上便飛往上海，會等待新年過後機票回落再作打算。

郭太指並非是因即將通關才辦回鄉證，她表示，女兒的回鄉證已過期，所以早已預約今日辦理，後來宣布通關後都有心理準備會很多人要輪候一段時間，結果今日到中心後亦被人潮嚇到，「好彩一早訂定。」

溫小姐亦於今日到中心辦理回鄉證，她則等了大約兩小時才完成手續，

溫小姐亦於今日到中心辦理回鄉證，她則等了大約兩小時才完成手續，「仲出去食咗個飯，行陣街。」她指本來以為一小時左右便可完成手續，結果最後等了兩小時，本身更約了朋友外出，最後亦將活動推遲。

溫小姐表示，辦理回鄉證是打算到汕尾探外婆及其他親戚，指與在香港的家人都已經三年就未有與他們相見，期待了很久，打算會在農曆新年的時候回鄉探親。

陳同學今年考DSE文憑試，不過亦於今日請假，與弟弟一同到中心辦理回鄉證。他表示，未有打算何時會回鄉，指應該都會考完DSE才北上，不過家人亦叫他盡早辦理以作準備。