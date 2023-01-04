東九龍捷運不駁藍田將軍澳　鄧家彪：單向客流勢災難性擠塞

工聯會昨日（3日）約見運輸及物流局了解東九龍「高架無軌捷運系統」最新進展，引述政府指正考慮全資興建，計劃以公交系統「BRT」或智軌「ART」模式，在彩虹東至寶達興建6個站。工聯會立法會議員鄧家彪今早（4日）接受電台訪問，重申政府初步提出的計劃路線單向，載客量有限，擔心會對新清水灣道造成「災難性塞車」，強烈建議政府將路線延駁至藍田或將軍澳。



工聯會指，政府透露目前考慮在彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪和寶達設站，全長不足5公里，預計每列列車載客量為250人，全程行車時間約十多分鐘。

鄧家彪表示，政府向他們分享初步計劃時「似模似樣」，但擔心每列列車載客量僅250人，難以應付山上居民需要。他解釋指，預計東九龍的居民會依靠「高架無軌捷運系統」下山至彩虹東站轉乘至彩虹站，不過單是寶達邨已多達10萬居民，列車在首站開出時已近客滿，導致中途站的街坊未能上車。他直言，雖然系統對分流「一定有幫助」，但安達臣道石礦場發展完成後，必定會再增加人流，他擔心會為新清水灣道造成「災難性塞車」。

他建議項目走線可延伸至藍田、將軍澳一帶，創造雙向分流，不過政府表示，基於技術考慮，故暫時未有計劃將走線接駁至藍田、將軍澳一帶。