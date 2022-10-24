林世雄：東九龍線高架捷運或招標　不只港鐵亦歡迎其他承建商

政府早於2014年提出東九龍線，事隔多年近日終於有新消息，惟不再以重建模式興建，當局擬改為「高架無軌捷運系統」形式發展，而且不再接駁將軍澳區。運輸及物流局局長林世雄今日（24日）於立法會表示，系統使用「膠轆」，與傳統的重鐵系統不同，將來推展項目時，「我哋有空間招標，唔單止港鐵，如果港鐵有興趣佢當然可以，但我哋歡迎其他捷運承建商投標」。

路政署署長陳派明表示，捷運系統採用專線，與路面交通分隔，不受陸路交通狀況影響，現正參考國內及海外不同地方的相關系統，再決定實際運行系統，預計明年初會有初步結果討論。



另外，政府近年提出了多項交通基建項目，林世雄表示，沒有一個融資模式適合所有項目，會因應項目再考慮融資，包括如西隧般採用「建造、營運、轉移」的專營權合約 （BOT：Build-Operate-Transfer）建造，又或發債等。



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特首李家超上周發表任內首份《施政報告》，當中包括提出「三鐵三路」，運輸及物流局局長林世雄今日於立法會交通事務委員會交代相關政策。早前有政府消息指，《鐵路發展策略2014》中提出的東九龍線，將改用「高架無軌捷運系統」形式發展，由彩虹出發，中途站包括彩雲、順安、順利、順天及秀茂坪等，但不會如原方案般接駁寶琳。

《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線（《鐵路發展策略2014》圖片）

多名議員於會上追問方案，九龍中立法會議員楊永杰批評《施政報告》只著重新界北發展，漠視九龍區，居民酸溜溜，追問東九龍線新方案會否接通竹園、慈雲山一帶，直言：「我一定追到你瘦」。工聯會議員鄧家彪亦批評，之前啟德單軌項目已經「走數」，關注東九龍線發展，包括新技術下會否招標。

高架無軌捷運系統或公開招標 港鐵不是唯一

林世雄表示，「高架無軌捷運系統」採用「膠轆」，與傳統的重鐵系統不同，將來推展項目時，未必由港鐵承建，「我哋有空間招標，唔單止港鐵，如果港鐵有興趣佢當然可以，但我哋歡迎其他捷運承建商投標」。他又指，工程規劃不時會隨着研究發展而有異，重鐵方案的運輸成效不高，而且成本昂貴。

運輸及物流局局長林世雄（資料圖片 / 梁鵬威攝）

陳派明則指，捷運系統採用專線模式，與路面交通分隔，不受陸路交通狀況影響，而且會採用快速、環保的低碳運輸系統，正參考國內及其他地方的同類經驗，惟現時走線的上落幅度大，需要物色最符合香港情況的系統，再設置最適合的站點，研究現由第三方顧問公司展開，明年初會有初步結果。

陳派明：中鐵線接駁九龍塘最紓緩屯馬線

另外，多名議員關注中鐵線，民建聯議員陳恒鑌，建議該線接駁荃灣線。陳派明表示，有研究過接駁荃灣及美孚，但現時屯馬線最繁忙的路段為錦上路至荃灣西站，如接駁九龍塘站，將最能夠紓緩繁忙情況。他表示，之後會展開諮詢聆聽各界意見。

路政署署長陳派明（資料圖片／李澤彤攝）

基建研不同融資方法如西隧模式

民建聯議員劉國勳關注各項目的時間表，批評北環線由提出至預計落成日期，需時34年，並指多項大型基建造價不菲，關注政府如何應付開支。林世雄表示，會於今年稍後時間諮詢，項目仍在研究中，又指會因應不同鐵路及道路項目，考慮不同融資方案，包括如西隧般採用「建造、營運、轉移」的專營權合約 （BOT：Build-Operate-Transfer）建造、「鐵路加物業」（R+P）、到立法會申請撥款，又或發債等。

另外，廣深港高鐵在疫情下停駛至今。林世雄表示，港鐵一直研究高鐵「地鐵化」，即買車票後班次不限於時刻表，「唔使再睇住時間表」，市民可隨時上車。。