議員斥擬議東九龍線「縮水」　運輸局廖振新：部分地區山勢起伏大

政府正探討以高架無軌捷運系統建東九龍線，以連接彩虹至秀茂坪一帶，明年完成可行性研究。多位立法會議員質疑，擬議的東九龍線走線未能連接藍田及將軍澳，批評方案「大打折扣」、「縮曬水」。



眾議員斥方案「縮水」 無循環降低鐵路成效

在立法會大會上提出口頭質詢的工聯會鄧家彪指，事隔九年，終於有擬議方案，讓彩虹、四順邨即順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑居民多一個落山選擇，但認為籌建東九龍線正反映政府建鐵路又慢又貴，要求當局承諾使用內地技術，加快進度，令系統於2030年完成。

旅遊界姚柏良則形容東九龍線的擬議走線「大打折扣」，指居民期望新線能途經藍田、寶達、彩虹，甚至連接至寶琳，但現時的走線「少咗一大段」，質問當局會否有確實興建時間表？工聯會陸頌雄又指，擬定路線未能做到循環及「雙頭接駁」，局限鐵路系統成效。

署理運輸及物流局局長廖振新表示，預計明年中完成東九龍線可行性、財政、技術研究，屆時會公布未來去向及確切建議，直言「而家都未講得到開工嘅時間表，難承諾2030年可以完成，請議員都有啲耐心」，承認明年中會盡快交代計劃詳情。

至於路線「少咗一大段」的原因，他指寶達至藍田一帶山勢起伏大，捷運系統較難在地勢較高的寶達邨，伸延至至地勢較低的藍田及油塘一帶。與此同時，若將捷運系統伸延至藍田及油塘一帶，將需要繞過將軍澳道、觀塘繞道、高架橋，及鯉魚門道等主要道路，當局認為該區高度及車站空間有限，直言可行性低。

楊永杰建議當局獨立興建鐵路。（余俊亮攝）

「A4聯盟」楊永杰質疑安達臣道一帶與慈雲山的高度、山勢、道路設計類近，不理解為何擬定路線可途經安達臣道，但連接慈雲山卻有難道，又建議當局獨立興建鐵路，由竹園出發，途經竹園道、慈雲山道，以彩虹地鐵站為終點。

廖振新回應指，礙於彩虹至慈雲山，和寶達至藍田間的地勢起伏，高低差接近100米，若使用地下鐵路系統，需要興建較深的隧道，重申如使用高架無軌接運系統，爬升能力較重型地鐵較佳。

葉劉質疑港鐵無地唔肯起鐵路

身兼行政會議召集人的新民黨葉劉淑儀質疑港鐵因撥地不足，致遲遲不展開東九龍線興建計劃：「其實有地畀港鐵起樓係咪會快啲？因為港鐵啲高層曾經喺地區同我哋講：『你想起南區線？叫政府畀多啲地我哋起樓啦！』小蠔灣搬車廠咁複雜佢（港鐵）都做啦，點解東鐵線係咁推，話困難呢？」廖振新只回應稱，未有與港鐵就相關議題進行討論，強調不相信土地安排可改變技術可行性。