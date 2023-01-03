東九龍高架捷運擬來往彩虹東至寶達　 鄧家彪：政府全資興建

政府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬議興建東九龍線，不過計劃遲遲未成事。工聯會今日（3日）就興建計劃進度約見運輸及物流局副局長廖振新。工聯會立法會議員鄧家彪引述稱，項目名為高架無軌捷運系統，以柱躉式高架橋興建，路線全長不足5公里，由政府全資撥款興建，料今年中公布可行性研究報告。



鄧家彪介紹政府初步計劃建議，預計東九龍捷運或以輕鐵模式的智軌「ART」，或汽車模式的公交系統「BRT」，政府在會上引用多個內地城市捷運系統為例。政府計劃東九龍捷運不會採用隧道，以柱躉式的高架橋興建，內有專用通道。當局表示，「ART」列車可以載客二百多名乘客，而「BRT」則可載客百多名乘客，兩者共有兩卡車，首站是彩虹東站，之後是彩雲站、順利站、順安站、及寶達站，預計全程行車時間約10分鐘。

路線成「倔頭路」 難滿足客流量

鄧家彪表示，當局近數個月會繼續聽取地居區及專業技術意見。不過工聯會關注新過山路線的載客量及延線等，指彩虹東站至寶達站是單向系統，形容寶達站後是「倔頭路」，認為不能便捷居民出行，難以應付客流量及達到經濟效益，不過當局表示了解工聯會及東九龍居民的憂慮，將會進一步研究寶達站後的接駁系統。

另外，工聯會亦關注高架無軌捷運系統的載客量。該會擔心列車在寶達站開出時已客滿，中途站的秀茂坪、四順街坊未必能上車：「局方表示，好多站都係以屋邨，特別係公屋為主，基本上就比較少乘客由寶達去到四順就會落車，基本上都係一頭一尾搭到去盡頭，擔心以咁樣嘅載客量，不足以應付九龍東山頭居民嘅需要，特別係上班落班嘅返工時刻。」

倡彩虹站增出口 仿效尖東站接駁尖沙咀站

鄧家彪又引述政府指，彩虹東站選址在已經空置的聖若瑟安老院附近，距離彩虹站逾100米步行範圍。工聯會認為選址理想，便於興建鐵路，但相信有不少居民會從彩虹東站轉乘至彩虹站，建議政府在彩虹站增加出口及加建隧道，參考尖沙咀東站至尖沙咀站的轉乘方式，以便利居民轉乘及疏通人流。

財政司司長陳茂波曾預告本年度財赤或高達千億元，被問到捷運由政府全數出資興建，會否擔心加重政府財政負擔，鄧家彪直言：「全世界最賺錢嘅鐵路就係香港，你睇港鐵年報就知。」他指，由於香港人多密集，高樓大廈的規劃特略使香港票價收益高，形容「客似雲來」，相信政府值得投資基建鐵路，以滿足東九龍二、三十萬居民的需要。