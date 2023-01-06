民建聯倡增設2000元長者牙科醫療券　改革牙科治療師職能

民建聯發表《牙科服務發展藍圖暨公營牙科服務政策倡議書》，提出多項建議，其中包括增設2,000元長者牙科醫療券，以及增加牙科相關人員的培訓機構數目和名額。



每年新增幾十個牙醫並不足夠

民建聯主席李慧琼、立法會議員陳恒鑌今日（6日）發表《牙科服務發展藍圖暨公營牙科服務政策倡議書》。他們指，本港每1萬名市民只有約3.7個牙醫，倘若減去大約三成於公營牙科醫療系統服務的牙醫，私營牙醫數目更是少之又少，而每年新增牙醫只有數十人。

民建聯建議，增設2,000元長者牙科醫療券，可本地或跨境使用，並放寬醫療券累積上限至1萬元。亦建議增加衞生署轄下牙科治療師的編制及職能，讓他們可以在牙醫監督下為18歲或以上人士治療，以加強牙科「街症」服務能力。

民建聯主席李慧琼（右）、立法會議員陳恒鑌（左）發表《牙科服務發展藍圖暨公營牙科服務政策倡議書》。（民建聯提供）

增加牙科崗位培訓 引入海外培訓牙醫

中長期方面，民建聯建議參考修訂《醫生註冊條例》的做法，另闢免試方式引入海外培訓牙醫到本港公營醫療系統服務，又認為可把牙科醫療服務納入常規公營醫療系統。

民建聯提出定期為安老院舍職員及護老者舉辦講座及工作坊，並成立地區牙科護理諮詢網絡，讓照顧者求助有門。兒童方面，可以考慮把牙齒護理納入幼兒健康及發展綜合計劃，並將學童牙科保健計劃延展至中三。