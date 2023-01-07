通關內地1.8首階段｜丘應樺：若果順利　會盡快加配額、甚至取消

香港與內地明日（8日）首階段通關，每日北上名額約6萬人。商務及經濟發展局局長丘應樺今早在電台節目表示，通關對整體香港經濟發展有幫助，若通關順利，會視乎實際情況，盡快增加名額甚至取消配額，料整體商業情況會跟隨通關步伐恢復。不過他指出，通關未必為本港GDP帶來明顯增長，因為GDP受多個因素影響，還要視乎一籃子因素。



丘應樺指出，隨著香港放寬防疫限制，很多大型展覽有意重返香港，有信心展覽有足夠人手。他說，不少展商反映在香港進行展覽帶來很大效益，在其他地方無法達至同等效果，而且在展覽過後還需要繳交稅款。

被問到如何與新加坡等競逐人才，丘應樺說香港有自身特色，不能與其他國家相比，例如擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，以及大灣區等機遇。他稱，引進重點企業辦公室會為外來人才提供一條龍服務，包括協助在香港找學校等，加上香港稅制具優勢、資金自由流動，是宜居及適宜投資和經商的地方。

丘應樺下午將外訪越南，他稱越南經濟發展強勁，希望藉今次機會說好香港故事，加強兩地貿易合作，並爭取越南支持香港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。他稱，香港在去年1月申請加入RCEP，最快今年年中可以加入，現時已經獲得很多RCEP的東盟成員國支持，會繼續努力爭取其他成員國支持。