通關內地｜政府落閘禁「雙證人士」自由出入境　限須選定一種證件

香港與內地將於星期日（8日）恢復通關，持有「港澳通行證」和「香港身份證」的香港居民，北上用通行證、南下用身份證，便無需事先取得經陸路口岸出入境配額。政府今晚（6日）公布堵塞這個「雙證人士」漏洞，規定同時持有「港澳通行證」和「香港身份證」的人士，只可選擇用同一證件出入境，因此至少有一趟需於網上申請預約配額。



▼1月6日 海關在落馬洲支線演練為通關做準備▼



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「雙證人士」北上用通行證、南下用身份證

出入境原可無需預約

通關第一階段的所有人士均須成功網上預約，才能經深圳灣口岸、文錦渡口岸和落馬洲支線／福田口岸過關前往內地或香港。不過根據兩地通關安排，北上內地居民、南下香港居民和經香港北上後返港的外地旅客，均無需事先取得經陸路口岸出入境配額。

因此持有「港澳通行證」和「香港身份證」的人士，北上用通行證、南下用身份證，便無需在網上預約平台預約出入境。

政府今晚公布，規定「雙證人士」只可選擇用同一證件出入境。如以「港澳通行證」前往內地無須預約，但返港時則須透過深圳市政府轄下的網上預約平台成功預約才能過關；同樣，如以「香港身份證」前往內地，要透過香港政府轄下的網上預約平台預約才能過關，但返港則無需預約。

▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼

