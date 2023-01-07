通關內地︱核酸檢測48小時有效　即日來回何時做檢測最佳？

香港與內地周日（8日）起通關，當中由香港入境內地及由內地返港，均須持有出行前48小時內進行的核酸檢測陰性證明。政府表示，回程時如檢測陰性結果仍然有效，即是於回港當刻48小時內進行檢測，可用同一證明過關入境。



因此如是計劃「早上晚落」，最佳進行檢測時間應在北上前一日的早上，以便當晚或翌日早上收到檢測結果，即日晚上或翌日早上回港時，便可用同一張檢測陰性證明。



1: 自費核酸檢測應何時做？



按照規定，旅客需要在航班預定起飛時間或口岸抵埗時間前48小時內進行，如旅客打算即日來回，回程時如檢測於過去48小時內進行，檢測陰性結果則仍然被視為有效，所以旅客打算即日來回，應在出發前一日早上進行檢測，令時間更為充裕。

檢測站雖於晚上8時才停止服務，但需留意各檢測站送採樣瓶回實驗室時間或更早，之後未必會接受12小時有結果的檢測，所以別以為付款240元一定就得。

政府指回程時如檢測陰性結果仍然有效，即檢測於過去48小時內進行，可用同一證明過關。（Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片)

2: 檢測報告怎樣才合符要求？



市民過關時，可出示由檢測機構發出的電子、紙本紀錄或截圖，另外亦可以出示經政府電子檢測紀錄系統網站下載的「電子檢測紀錄(自費檢測)」。不過要留意需要是自費檢測的結果才合符要求，以手機短訊顯示的免費社區檢測結果不能用作過關出境，因前者才有個人資料及採樣時間等詳細資料，後者則只有局部身份證號碼，不會獲接納。

3: 社區檢測中心及檢測站的報告合符要求嗎？



社區檢測中心及檢測站自費檢測的報告可以用作過關，不過近日通關在即社區檢測中心多人排隊，市民可先在網上預約，以確保適時檢測，亦可減省現場輪候的時間。

4: 如果過了48小時，在內地可如何進行檢測？



現時國務院官方網站及其「國務院客戶端小程序」中均設有功能，讓公眾查閱內地不同省市提供核酸檢測服務的機構。這些機構提供的檢測結果均可作內地及香港特區過關之用。

在進入檢測站搜查網站後，先選省份如廣東省，再輸入地區如深圳，就會顯示全深圳的檢測中心地址，甚或輸入「罗湖」（用繁體羅湖無法顯示結果）都可找到附近的檢測站。

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