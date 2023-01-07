通關至今39萬人預約　陳國基：未有日子額滿　料足以應付北上需求

香港與內地明天（8日）起「通關」，首階段單向北上每日名額約6萬個。政務司司長陳國基今早在電台節目表示，目前有39萬人預約過關，至今沒有一日滿額，只有個別口岸的部分時段滿額，預料名額足夠應付市民需求。他稱各口岸已進行演練，為通關做好準備，有信心明天通關運作暢順。



陳國基稱，高鐵仍然在進行員工訓練及系統測試，由於涉及安全問題要小心行事，將不遲於1月15日通車。他指若果通關情況順暢，會視乎需求增加通關名額，最終全面通關。



對內對外疫苗要求不一？陳國基：驗核酸更安全

被問到海外及內地旅客入境，疫苗要求不一致，內地旅客毋須接種疫苗。陳國基指，在擬定通關計劃時希望盡量簡單，認為現時要求內地入境人士持48小時內核酸檢測陰性結果已經足夠，甚至更加安全，沒有必要再要求接種兩針疫苗。他又說，內地很多人已接種兩針疫苗，而海外旅客毋須做核酸檢測，強調今次做法平衡了風衡和防疫原則。

他希望在農曆新年後恢復跨境學童往返兩地上課安排，毋須預約，政府正與內地商討細節，會考慮設立指定櫃檯，亦研究在符合衞生條件下，如何方便學童過關，例如可否以快測代替核酸檢測等。

陳國基籲毋須囤藥：醫院存貨夠半年用

對於外界憂慮通關引起藥品搶購潮，陳國基稱，本港藥物供應穩定，公立醫院的存貨足夠使用半年，市民到公立醫院或私家診所都能獲得足夠藥物，不存在藥物不足的情況，毋須囤積藥物。他稱明白市民需要藥物看門口，但本港含有撲熱息痛成份的藥物多達700多種，呼籲市民不用集中購買單一牌子。

他說，內地入境人士須進行核酸檢測，感染新冠肺炎的機會低，預料使用香港醫療系統的機會不大。

對於在內地爆發疫情期間通關，陳國基稱目前香港的疫苗接種率不錯，重症率不高，有條件通關。他續指，通關有助經濟復蘇，以及加快融入粵港澳大灣區發展。而且不少外國企業最希望透過香港與內地做生意，與內地通關能吸引更多企業來港。