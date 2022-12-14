社區投資共享基金20周年舉辦論壇　麥美娟：冀與地區連結更緊密

社區投資共享基金今（14日）舉行20周年論壇暨社會資本動力獎頒獎禮，論壇以「互信互惠‧承擔承傳」為主題。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時指，基金2002年成立至今，政府已投入共13億元支持基金的工作，政府今年將基金工作轉移到民青局，冀能與地區工作有更緊密的連結，更有效發展社會資本。



社區投資共享基金今（14日）舉行20周年論壇暨社會資本動力獎頒獎禮。（基金會提供）

基金委員會主席關則輝辭時則稱，基金以「互信互惠．承擔承傳」作為繼續發展社會資本的信念，未來重點工作包括資助於新屋邨推行的計劃，協助新入伙的居民建立互助網絡；以及建立認知障礙友善社區，以鄰里支援網絡承托長者居家安老及支援照顧者。

關則輝又說，基金過往累積的經驗不但肯定了社會資本的價值，亦印證互信互惠的精神有助社區正面發展，更帶領香港跨越不同挑戰及逆境。在未來的日子，基金將透過成立社會資本學院，匯聚不同持份者，整合知識、交流經驗。

民政及青年事務局局長麥美娟。（基金會提供）

基金同日下午舉辦社會資本動力獎頒獎禮，今屆共有7個基金資助計劃獲「社會資本卓越計劃獎」、8個機構、企業或個人獲「社會資本卓越夥伴獎」，而「社會資本動力標誌獎」得主更達542個，接近歷屆之冠。基金今屆特別增設與可持續發展相關的獎項，當中共有3間企業獲「社會資本及可持續發展超卓大獎」及八個企業獲「社會資本及可持續發展行業卓越獎」。