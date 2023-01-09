通關｜林世雄：密切監察工作日交通　料高鐵1.15復往返深圳、廣州

香港及內地昨日（8日）通關，據入境處數字有超過4.54萬人經指定陸路口岸北上。運輸及物流局局長林世雄今早（9日）接受電台訪問，表示昨日到部分關口視察，認為大致暢順，強調當局會密切監察通關後與工作日的交通影響。



他又透露高鐵正密鑼緊鼓準備，目前正試運當中，目標是不遲於本月15日復運，預計先開通往返至深圳及廣州的班次。



林世雄指有賴各同事及公共交通營運商做足工夫，七個口岸昨日（8日）運作大致暢順，不過他強調今天是通關後的首個工作天，當局會密切監察交通情況。他又指東鐵線班次由以往的每日90班，增至現時的135班，相信可以處理假日及工作日面對的通關及本地交通需求；而其餘港鐵輔助小巴、巴士及港珠澳大橋的跨境巴士亦會視乎情況而增加。

至於文錦渡口岸昨日（8日）人流量似乎較少，林世雄強調首階段開放該口岸是基於其運載力、便利程度及口岸是否已準備就緒。他指，會與巴士營運商討論增加由市區到文錦渡口岸巴士的可行性。

提到跨境碼頭及機場口岸，目前無設入境限額，林世雄說，如果有需求，航空公司及船公司會增加班次，目前航空公司已增加往返北京、上海等航班。

林世雄指高鐵及口岸員工正熟習程序，目標是不遲於本月15日復運，預計首階段復運以往返深圳及廣州的班次為主，長途、跨省班次會遲些恢復，他又指跨境直通車不會在現階段復運。