港車北上｜設月票及兩地車保計劃　林世雄：嚴打白牌車或禁申請

國務院去年底批准在港珠澳大橋「港車北上」不設配額，立法會商界議員嚴剛今日（11日）在立法會大會上提口頭質詢，要求政府研究放寬對車輛及申請人的資格限制，以及推出更多便民政策，包括兩地車輛保險及跨境月票等。

不過，航運交通界議員易志明擔心計劃或會增加「白牌車」出沒，蠶食有牌出租車的業務。運輸及物流局局長林世雄強調，會對違規行為嚴厲執法，不排除在行政上懲處，如禁止違規車輛循該計劃北上。



林世雄重申，計劃申請人須為登記車主，持有香港身份證及回鄉證。而司機須持有有效回鄉證，或外國護照及簽證等有效出入境證件，並領有香港及內地的私家車駕駛執照。計劃實施一段時間後，兩地政府會適時溝通及調整計劃內容：「我哋會繼續同廣東省政府，同埋內地相關部門爭取、同埋商討『港車北上』嘅申請程序，同埋降低手續嘅費用，以達到利民便民。」

至於月票和保險方面，林世雄指已與港珠澳大橋管理局商討，容許車主以月費形式交付通行證費用，但暫時未有定案。他指，市民可以透過本地提供一站式服務的保險公司，購買兩地法定車輛保險，當局正準備落實跨境汽車保險政策，讓經大橋前往廣東省的私家車，在香港購買保險後自動擴大受保範圍至廣東省，現時有十多間香港保險公司準備就緒，待計劃推出後，即可推出相關保險產品。

易志明。（夏家朗攝）

易志明憂白牌車湧現 林：除法律懲處亦可禁申請

易志明表示支持計劃，認為可以方便市民自駕到內地旅遊及工作，但他關注白牌車問題，擔心蠶食有牌出租車業務。非法載客若出意外，保險亦會失效。

林世雄表示，非法出租或取酬載客，與一般汽車非法取酬的應對措施無分別，強調政府一直十分關注，會對違規行為嚴厲執法，在刑事執法外也有行政懲處：「港車北上計劃，其實要喺之前申請，如果我哋發現用呢個計劃嘅私家車有不法或者違規嘅行為，我哋會喺一般法律懲處外，有行政嘅措施，可能呢個計劃停止佢嘅申請。」

易志明追問當局有什麼預防政策？林世雄表示，在執法方面，警方會採取針對性行動，包括情報搜集、放蛇；對投訴及轉介個案作出跟進；宣傳及教育，透過不同渠道，教育市民如何辨別非法車輛。