人大釋法︱譚惠珠料一刀切禁海外律師　應於黎智英9月受審前修例

全國人大常委會就《香港國安法》釋法，未有為「海外律師能否參與國安案件」作定奪，而是釐清決定權在特首手中。政府其後表示會積極研究修訂《法律執業者條例》，有份列席人大會議的基本法委員會副主任譚惠珠相信，最大機會是一刀切禁止所有海外律師來港參與國安案件；而原則上，政府亦不會再就這類案件聘請海外大律師擔任控方代表。她指修例應在九月前完成，即觸發這次釋法的黎智英案開審前。



黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen為國安案件抗辯，政府終極上訴失敗。釋法後，修訂《法律執業者條例》或變相「推翻」黎智英准聘英御狀的判決。



道理上控方都不應聘海外律師 同樣有洩密可能性

譚惠珠接受電視訪問則指，修例很可能會一律禁止海外律師參與國安案件，因為釋法不是針對某一個人，而是說出一個大原則，「如果你的回應（修例）是處理大原則，那就不會是一個人的事。」她強調，並非有證據顯示某一個海外律師會危害國家安全，而是不希望引發這些風險，屬於政策問題。

政府過往不時聘請海外律師代表控方，譚惠珠認為，律政司將來都不會請「外援」處理國安案件：「我自己覺得，原則上做控方都唔得。係咪？如果你個道理係，海外外援不受香港的執業條例，對佢哋執業資格嘅影響，如果佢洩漏啲咩敏感嘅事或者國家機密，你控方律師一定有同樣可能性。我自己嘅估計，律政司方面都唔再請外援律師。」