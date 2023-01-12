高鐵重開｜工會稱試運暢順惟人手緊張　憂遇緊急狀況無法即時疏散

高鐵香港段及西九龍口岸將於下周日（15日）起恢復服務。鐵路工會聯合會主席林偉強今日（12日）在電台節目表示，港鐵自周日（8日）起試行列車，每日約十多班列車來往廣州至西九龍，目前運作暢順，但人手緊張，擔心遇上緊急狀況時，無法即時疏散。



實政圓桌立法會議員田北辰指，高鐵重開後每日有38對車來往兩地，增加約2至3萬個北上名額，相信足以應付需求。他估計長途列車最快要農曆新年後才有機會復運。



林偉強指，過去一周試行列車，主要是讓車長熟習路線，與以往操作不會有太大分別，而長途列車大部份由內地車組負責，他們只需要熟習來港的路段，相信問題不大，但未知何時能夠重開長途列車。

高鐵香港段復運後會改用電子票，購票後持回鄉證入閘便可登車，林偉強稱，內地盛行使用電子票，屆時會有職員在閘口協助乘客。他又指，人手緊張的情況一直存在，相信問題會逐漸浮現，不影響列車安全，但擔心當出現緊急情況，如需要疏散乘客時，要等待其他同事支援，未必能夠立即處理。

田北辰倡增廣州東直通列車

田北辰說，高鐵復運後將提供38對車，當中有6對來往廣州東站、8對來往廣州南站、10來往來深圳北站及14對來往福田。但他指出，前往廣州的乘客，一般希望前往廣州東站，廣州南站主要用作轉車，而乘客同樣可在早一個站的深圳北轉車，不明白為何前往廣州南站的列車會較廣州東站多。他建議每日加開一對直達廣州東的直通列車，期間不停站，讓市民更快抵達廣州。

他認為電子票的安排理想，市民可將回鄉證當成車票入閘，長遠而話希望高鐵能夠地鐵化，市民毋須預先購票使可直接上車。