林世雄：視乎高鐵復運情況或加售車票　陸路關口過年前研加名額

香港與內地「通關」一周，高鐵明日（15日）重開，運輸及物流局局長林世雄今日在電台節目表示，首階段通關後整體安排順暢，東鐵及跨境巴士服務沒問題，過關人數在當局預期之內，當局會密切留意過關名額預約情況，檢視是否有需要增加名額。

高鐵復運初期每日出售車票上限一萬張，北行和南行各5,000張，林世雄指會注視復運後的情況，確保西九龍及口岸運作暢順，然後與內地檢視是否有空間增加售票數量，在適當時候恢復長途路線。



林世雄稱，高鐵復運初期，增設前往廣州東及東莞的列車，希望提供最受市民歡迎的路線；至於前往廣州以外的長途路線，則需要較多時間才能重開。他提到，高鐵購票首日出現混亂，是由於高鐵已經停運三年，復運前有很多準備功夫要做，亦轉用了內地的購票系統，與以往使用港鐵系統的安排不同，需要時間適應。他稱，港鐵已提供「懶人包」指導市民購票，亦會增加車站人手協助乘客，現時購票系統也顯示剩餘車票數量，方便市民購票。

林世雄說，自從上周日「通關」以來，政府一直密切留意陸路口岸預約名額情況，留意到市民過關需求殷切，由年廿七開始個別口岸的所有時段已經額滿，將檢視會否增加名額。他提到，羅湖口岸仍有工程進行中，短期內難以開通，但落馬洲支綫已經由以往每日90班列車增加至130多班，如有需要，有空間再加開班次。

盼2024年機場運力回到疫前

在航空運輸方面，林世雄稱，目前機場運力只有疫情前的35%，期望今年底恢復疫前的7至8成，目標2024年內完全恢復。他稱，機場三跑預計在2024年啟用，希望屆時不但能恢復疫情前的運力，甚至能夠有所增長。

對於南韓限制香港航班只能在首爾仁川國際機場降落，林世雄認為有關限制非常不合理，已向南韓表達不滿，要求撤銷有關限制，將繼續與南韓當局交涉，積極跟進情況。