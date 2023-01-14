最低工資遜綜援｜孫玉菡稱好多人有骨氣　返工唔只錢、係精神面貌

最低工資凍結了四年後，今年5月1日起將上調至時薪40元，勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）在電台節目表示，自從2011年實施最低工資以來，增幅達到42%，形容是「跑贏通脹少少」，對於勞工階級一定是好事。他指通脹並非決定最低工資水平的唯一因素，都要考慮到工種流失及香港競爭力等。



對於有團體指，若果以$40最低工資水平，計算每日工作8小時所得的月薪，相比起綜援金額還要低。孫玉菡回應指工作能夠實踐「人生價值」，不能與領取綜援比較：「人究竟係鍾意返工定唔返工？其實返工唔係淨係為咗搵錢，對一個人嘅精神面貌、健康都重要，香港好多人好有骨氣，寧願做嘢都唔想攞社會福利。」

最低工資「跑贏通脹少少」 還須考慮競爭力等

孫玉菡說，當局短期內會邀請最低工資委員會就最低工資調整機制提意見，包括審視檢討周期等。他稱，現時最低工資檢討工作是以數據為本，若檢討周期改為「一年一檢」，便需要作出改變。

孫玉菡另在電視節目指，最低工資對勞工的保障有目共睹，今次上調最低工資水平，直接受惠人數達到4萬多至8萬人，雖不及2011年初設最低工資時的受惠人數，但並非歷來最低，相信時薪最低十分位數的人士亦會間接得益。

「高才通」接5,300份申請 已處理約8成申請

「高端人才通行證計劃」推出逾兩周，孫玉菡稱，截至昨日收到5,300份申請，反應超出預期，顯示香港具有吸引力。當局已完成處理約4,000份申請，當中九成獲批。他稱，整個計劃不設名額，但規定申請者須畢業自全球百強大學；但工作經驗不足三年的申請者，每年獲批上限一萬人，相信不會影響本地畢業生的工作機會。