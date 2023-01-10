行會准最低工資上調至時薪$40　5.1生效　孫玉菡：已全面持平討論

法定最低工資凍薪4年，今年五月終將由現時每小時37.5元提高至40元。消息指，行政會議今早（10日）批准上調最低工資水平至每小時40元，本周五（13日）刊憲，今年五月一日實施。



勞工及福利局下午正式公布，行會已接納最低工資委員會的建議，將最低工資水平由現行每小時37.5元調升至40元，增幅為2.5元或6.7%，並會下周三（18日）提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於五月一日實施實施。



勞福局局長孫玉菡說，政府經審慎考慮，認為委員會已進行全面及持平討論，適當履行檢討法定最低工資水平法定職能，而委員會的建議也已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。



2011年實施曾上調四次 2021年首凍結

最低工資於2011年首年實施，當時時薪為28元，之後曾上調四次，但2021年凍結在37.5元水平。至去年展開的新一輪最低工資水平檢討，最低工資委員會達成共識，並向政府提交最低工資水平建議，將最低工資水平上調2.5元，至每小時40元，幅度為6.7%。

勞工及福利局局長孫玉菡表示最低工資委員會已進行全面及持平討論，建議已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港經濟發展及競爭力。（資料圖片/夏家朗攝）

政府相信新水平有利於香港整體利益和發展

孫玉菡指，對委員會完成檢討法定最低工資水平感到高興，並指政府接納委員會建議，相信新水平有利於香港的整體利益和發展。

孫玉菡表示政府經審慎考慮，認為委員會已進行全面及持平討論，適當履行檢討法定最低工資水平的法定職能，而委員會的建議也已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。

勞福局指，政府會於一月十三日刊憲，一月十八日提交立法會。該公告修訂記錄總工作時數的每月金額上限。如就某工資期須支付予僱員的工資款額不低於每月16,300元（現時為15,300元），僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的金額上限將會與新的法定最低工資水平同日生效。

企業額外薪酬開支估算介乎4.7億至9.1億

根據最低工資委員會報告，根據影響評估結果，在每小時工資40元建議水平下，在兩個假設經濟情景下，即今年經濟增長分別為4%和-3.5%，估算所有行業合計的額外薪酬開支金額分別約為4億7,000萬元和9億1,000萬元。

料約7.3萬人受惠

據統計處2021年收入及工時按年統計調查，時薪低於40元的人有73300人，如最低工資上調至每小時40元，料至少約7.3萬人將受惠。勞工界早前曾對上調幅度表達不滿，惟擔心如委員會無法達成共識，最低工資或要再「凍薪」，坦言只好勉強接受。