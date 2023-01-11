最低工資｜林振昇：無法追回四年通脹 連茶餐廳一餐飯都食唔到

行政會議昨日（10日）通過將法定最低工資由每小時37.5元調升至40元，增幅為2.5元或6.7%，5月1日起生效。勞聯立法會議員林振昇今日（11日）在電台節目表示，今次加幅只追到過去兩年通脹，但最低工資水平已凍結四年，調整至40元也無法追回四年來累計物價升幅，工作一小時連茶餐廳一頓午餐也無法負擔。



林振昇說，隨政府放寬防疫措施、本港經濟復常，市面上工作空缺大幅增加，不擔心提升最低工資水平會導致失業率上升。他預料上調最低工資水平會引起的漣漪效應不明顯，相信僱主決定中層打工仔薪酬調整時，主要考慮公司盈利及其工作表現，並舉例指洗碗工的人工可能增加，但具經驗大廚不會因最低工資水平提升而獲加薪。

他認為，2021年的數據顯示，約7萬3000人時薪低於40元，能受惠於最新的最低工資水平，相信現時受惠人數更少。他促請政府更靈活地檢討最低工資水平，例如在凍結某年水平，在下一年便重新檢視，毋須待兩年後才檢視，又指出社會清晰希望政府將最低工資水平改為一年一檢。

甄韋喬料外判商成本上升一成

香港物業服務聯盟主席甄韋喬認為，今次上調最低工資至40元屬正常調整，由於政府改革投標制度，所提供薪金愈高，評分愈高，因此普遍員工工資已高於此水平，相信一些小型大廈及屋苑的保安或清潔工會受惠。但他估計上調最低工資水平可能引發漣漪效應，令外判商成本上升約一成，最終或轉嫁消費者。