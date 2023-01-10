最低工資$40｜工聯會斥只追通脹　基層難尊嚴生活：應計經濟成果

行會今日（10日）通過上調最低工資至40元，今年5月1日生效。工聯會立法會議員郭偉强預計調高最低工資至40元後，僅7萬人受惠，不足以回應勞工需求，促請政府將調整機制改革，將生活指數及經濟成果納入計算最低工資的方程式中。黨友梁子穎則表示曾與商界探討最低工資檢討年期，商界表示支持由「兩年一檢」改為「一年一檢」。



梁子穎：商界支持由「兩年一檢」改為「一年一檢」

對上一次調整最低工資為2019年，郭偉强認為，相隔四年才調整一次最低工資，對工友極為不公平。他指，最低工資37元時，約有1.4萬人受惠，即佔勞動人口的0.5%；而現時將最低工資調高至40元，預計約有7萬人受惠，即佔勞動人口的1.8%，認為調薪後的受眾仍是「細和窄」，現時仍以「追通脹為目標」，難以令工友分享香港的經濟成果。

他建議政府將生活指數及經濟成果納入最低工資方程式中，令整體貧富懸殊收窄。他又促請政府盡快落實「一年一檢」。

梁子穎表示，勞工界當年無奈接受「兩年一檢」方案，政府當時指「兩年最少一檢」，但最終演變成「兩年一檢」，認為政府玩法律漏洞。他說，在現行機制下，低收入工人難以靠自食其力尊嚴地生活。