中聯辦換人︱鄭雁雄未兼任港澳辦副主任　亦非中共中央委員

駱惠寧卸任中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問、以及港澳辦副主任。不過，國務院今日（14日）公布鄭雁雄接任前兩個職務時，未有公布他同時擔任港澳辦副主任，全國港澳研究會顧問劉兆佳指，目前不清楚「兼任安排」是否有變，仍要留待中央日後公布。

劉兆佳指，中聯辦主任兼任港澳辦要副主任的做法，是2019年社會暴亂後才出現，當時香港需要「止暴制亂」，但現時香港已進入「由治及興」階段，主要處理非政治及維護國家安全的工作，協調工作可在「中央港澳工作領導小組」內進行，認為是否兼任兩辦要職實際意義不大。



「兼任安排」駱惠寧任內出現 港澳辦升格領導中聯辦

「兼任安排」在駱惠寧任內出現，2020年2月，屬於「副國級」的全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，港澳兩地的中聯辦主任首度兼任港澳辦副主任，被外界視為「中央完善治港組織架構」。原港澳辦主任張曉明「由正轉副」，目的是將港澳辦升格，改由「一位副國級，三位正部級」領導的高規格，港澳辦與中聯辦不再是「平級」，而是有了「從屬」關係，港澳辦由以往「協調功能」改為「實質領導職能」。

劉兆佳：未來處理非政治工作 「兼任」實際意義不大

劉兆佳指未知「兼任安排」會否維持，全國人大常委譚耀宗亦指不清楚。劉兆佳指，即使不再兼任，協調工作亦可由「中央港澳工作領導小組」負責。這個小組按慣例由政治局常委出任組長，現時的組長是副總理韓正，夏寶龍為副組長，成員包括港澳中聯辦主任。

鄭雁雄開先例 既非中共中央委員、亦非候補委員

另一點值得注意，過往中聯辦主任均為中共中央委員或候補委員出任，但鄭雁雄既非中央中委，亦不是候補委員。劉兆佳稱，中聯辦是中央在香港的執行機構，並不是決策機構，中聯辦主任是否中共中央委員，都不影響中聯辦的工作和地位。

譚耀宗則指，中聯辦主任毋須一定是中共中央委員，又認為鄭雁雄出任國安公署署長前長期在廣東工作，近兩年也非常熟悉香港情況，是適合出任中聯辦主任的人選。