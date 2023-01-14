退休受命來港　駱惠寧任內兩政治變革　嗆美制裁：寄美元供凍結

中聯辦主任換人，駱惠寧卸下中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問、以及港澳辦副主任的職務。駱惠寧2020年1月反修例運動期間來港出任中聯辦主任，有別於回歸以來歷任中聯辦主任都與香港有密切關係，駱幾十年都在地方工作，官至「省級一把手」，曾任青海及山西省委書記等要職。



來港三年經歷反修例運動平息、《香港國安法》實施及「完善選舉制度」，全國港澳研究會顧問劉兆佳指，駱惠寧當年來港有「臨危受命」意味，如今暴亂平息後可謂「功成身退」。他又指，目前香港正邁向「由治及興」，中聯辦此時出現人士變動不足為奇。



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由退居二線 轉調「非常時期」香港

駱惠寧2020年1月接替王志民出任中聯辦主任，當時已年過65歲退休之齡，來港前剛剛卸任山西省委書記，轉任全國人大財政經濟委員會副主任委員。由退居二線，到轉調到非常時期的香港，當時有來自北京的權威消息指，調動是因應香港情況變化，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦工作。

兩大政治變革遭美制裁 嗆寄100美元供凍結

駱惠寧掌管中聯辦期間，香港經歷重大政治變革，包括中央為港訂立《國安法》及「完善選舉制度」，遭受英美多國抨擊侵害「一國兩制」及損害香港的人權民主。駱惠寧反駁指是中央維護社會穩定、守護香港未來的「利劍」和「堅盾」，構成解決經濟民生領域深層次問題的必備條件：「誰想在國家安全和市民安寧上突破底線，中央不允許，市民也不答應。」

美國財政部2020年8月，因為《香港國安法》制裁時任特首林鄭月娥在內11名中港官員，駱惠寧當時發聲明，強調自己在國外無資產，指美國制裁的白費功夫，並稱「我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用。」

不點名叫囂「結束一黨專政」為大敵 支聯會其後解散

《國安法》下，民主派陣營的公民組織逐個解散，成立三十幾年的支聯會2021年開始受到建制輿論猛攻。2021年6月，駱惠寧在講話中不點名表示，叫囂「結束一黨專政」，否定中共對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制，制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵」，令人聯想是針對以「結束一黨專政」為綱領的支聯會。

同年9月，支聯會李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控「煽動他人顛覆國家政權罪」，警方國安處人員到「六四紀念館」破門蒐證，同月支聯會正式解散。

頻頻民生議題上「亮相」 親訪籠屋：耳聞不如目睹！

政治上高調表態，社會運動平息後，駱惠寧也頻頻在民生及抗疫議題上「亮相」。2021年國慶前夕，中聯辦發起多場落區活動，駱惠寧親身探訪旺角「籠屋」住戶，稱「耳聞不如目睹」，親眼看到那麼擠迫的居住環境，心情十分沉重。他提到「安居」才能「樂業」，住房問題已成為香港最大民生問題，「必須加大力度解決住房問題」，既是中央的關切，也是廣大市民的期盼。

劉兆佳：由治及興 如今功成身退

譚耀宗：當年來港正值最具挑戰時候

劉兆佳說，駱惠寧是在2019年社會暴亂後，臨危受命出任中聯辦主任，來港後處理《國安法立法》及「完善選舉制度」這兩大工作，表現稱職，形容他現時退下來是「功成身退」。全國人大常委譚耀宗指，駱惠寧獲任命中聯辦主任時，正是最具挑戰的時候，當時香港正經歷社會事件、及後爆發疫情，讚揚他在艱難時期穩定香港局勢 ，為香港作出貢獻。