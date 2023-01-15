中聯辦主任鄭雁雄新年賀辭：分享「興」的動能三點看法（附全文）

剛接任中聯辦主任的鄭雁雄，履任翌日即發表長約十分鐘新春賀辭，向香港市民拜個早年。



【17:23】鄭雁雄又分享他對「興」的動能的三點看法，指要讓「興」的動能更強勁，需要把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中增添不竭動力；需要積極參與國際交流合作，在鞏固獨特地位和優勢的過程中提升核心競爭力；需要矢志不移幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。



【17:10】鄭雁雄又指，香港「一國兩制」實踐站上了新的歷史起點。在香港回歸祖國25周年之際，習近平主席親臨視察並發表重要講話，明確宣示中央長期堅持「一國兩制」的堅定決心，為香港發展指明了前進方向。新一屆特區政府守正創新，展現出「愛國者治港」新氣象。這一年，在祖國大力支持下，香港頂住了第五波疫情的衝擊，穩步踏上復常之路；成功舉辦國際金融領袖投資峰會、「一帶一路」高峰論壇等一系列國際盛事，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進。他又指香港「興」的空間就無限廣闊，就始終擁有戰勝風浪挑戰的信心和底氣。



【17:03】鄭雁雄細數國家過去一年成就，及香港近期舉辦連串活動與盛事。他指國家主席習近平一直心繫香港，去年七月一日視察香港後，指香港處由亂及興新階段，並對特區政府提出四點希望，是習近平主席對香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同願望。



鄭雁雄新春賀辭全文

各位朋友，各位市民：

大家好！過幾天就是春節了，我代表中聯辦全體同仁，向大家拜個早年！

剛剛過去的2022年，是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是香港「一國兩制」實踐進程中具有里程碑意義的一年。

這一年，中國特色社會主義事業站上了新的歷史起點。中國共産黨第二十次全國代表大會勝利召開，吹響了以中國式現代化推進中華民族偉大復興的時代號角。我們順利實現第一個百年奮鬥目標，正昂首邁進全面建設社會主義現代化國家新征程。這一年，北京冬奧成功舉辦、神舟飛船九天攬月、國産大飛機翱翔藍天，國家一系列盛事令世界矚目。面對加速演進的百年變局，中國特色社會主義的巍巍巨輪繼續劈波斬浪、勇毅前行，胸懷天下的中國愈加可信、可愛、可敬。

這一年，香港「一國兩制」實踐站上了新的歷史起點。在香港回歸祖國25周年之際，習近平主席親臨視察並發表重要講話，明確宣示中央長期堅持「一國兩制」的堅定決心，深刻闡述「一國兩制」的重大理論和實踐問題，為香港發展指明了前進方向。新一屆特區政府守正創新，展現出「愛國者治港」新氣象。這一年，在祖國大力支持下，香港頂住了第五波疫情的猛烈衝擊，穩步踏上復常之路；成功舉辦國際金融領袖投資峰會、「一帶一路」高峰論壇等一系列國際盛事，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進；元旦跨年夜，維港兩岸煙火璀璨，向世界展現出東方之珠的和諧美麗。

各位朋友，各位市民！

習近平主席一直心繫香港。去年7月1日視察香港時指出，「香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段」，並對特區政府和社會各界提出「四點希望」。前不久在新年賀詞中又講到，「看到香港將由治及興十分欣慰」。「由治及興」，是習近平主席對香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同願望。中聯辦和大家一樣，倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創由治及興新局面。在這裏，我與大家分享三點看法。

讓「興」的動能更強勁，需要我們把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中增添不竭動力。香港今日的成就，靠的是幾代香港居民共同打拼，搭乘的是國家改革開放的浩蕩東風，依託的是民族復興的歷史大勢。當前，中國式現代化進程正在波瀾壯闊地展開，中國經濟發展的強大韌性和活力已得到實踐檢驗，我們離民族復興的偉大夢想越來越近。國際貨幣基金組織等機構預測，隨着內地疫情防控政策的調整優化，今年中國經濟增長將為世界經濟復蘇作出更大的貢獻，世界普遍看好中國、期待中國。祖國內地遼闊的發展腹地、巨大的消費市場、不竭的創新動力等等，為香港逐夢者大顯身手提供了廣闊舞台。與祖國同行，把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中去謀劃推進，香港「興」的空間就無限廣闊，就始終擁有戰勝風浪挑戰的信心和底氣。

「興」的動能更強勁，需要我們積極參與國際交流合作，在鞏固獨特地位和優勢的過程中提升核心競爭力。「一國兩制」是香港最大的優勢。在堅守「一國原則的基礎上，把「兩制」優勢充分發揮出來，是香港一路走來的成功之道。背靠祖國、聯通世界，擁有自由開放規範的營商環境、保持普通法制度、暢通便捷的國際聯繫等等，這些都是香港的獨特優勢。香港東西文化薈萃、各地投資者雲集，在全球經濟格局中具有獨特地位，中央政府始終支持香港建設一個生機勃勃的國際大都市。近日，香港市民盼望已久的正常通關已經實現，與內地各方面的交流合作在全面恢復。新階段增添新動能，需要香港把自己的獨特優勢盡情發揮出來，同世界各地廣泛開展交流合作，不斷鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢，加快打造國際創科中心、中外文化藝術交流中心等新的優勢。在主動融入國家發展大局中增強國際吸引力，在積極參與國際合作競爭中提升比較優勢，做好「發揮香港所長、貢獻國家所需」這篇大文章，香港一定大有可為、風光無限，市民朋友們一定能迎來更多更好的發展機遇。

「興」的動能更強勁，需要我們矢志不移幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。香港同胞素來有着包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，這種精神實質就是團結奮鬥。香港是我們共同的家，大家用團結奮鬥書寫了歷史上的香江傳奇，推動香港由治及興、創造更加美好的生活，依然需要團結奮鬥。今天，香港已逐漸遠離泛政治化的漩渦，「愛國者治港」的社會基礎更牢了，社會上求穩定求發展的共識更強了，青年一代幹事創業、成長成才的機會更多了。創業興業需要和諧穩定的社會環境。我們要倍加珍惜來之不易的「治」的局面，堅定維護憲法、基本法確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，凝聚起團結奮鬥的強大合力。只要把香港社會蘊藏的巨大創造力充分激發出來，前行的道路上就沒有克服不了的困難，沒有攻克不了的難題。

各位朋友，各位市民！

未來五年，是「全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」，也是「香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期」。站在「兩個關鍵期」相交匯的歷史節點，我們對一個由治及興的香港滿懷希望和信心。我堅信，有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」的堅實保障，有特區政府和社會各界的奮發作為，有廣大香港市民的不懈努力，香港「興」的動能一定會變得更強勁。

新的一年，中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與社會各界和市民一道，共同推動香港走向由治及興。祝廣大市民在新的一年錢包鼓鼓，身體健康，工作順利，心想事成！

謝謝大家！

▼1月14日 國務院任命鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任 ▼



國務院昨日（14日）任命中央駐港國安公署原署長鄭雁雄，接替駱惠寧出任中聯辦主任、及國家安全委員會國家安全事務顧問；駱惠寧被免去中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問、港澳辦副主任的職務。

鄭雁雄為國安公署首任署長

劉：駱惠寧可謂功成身退

鄭雁雄本身是汕頭人，長年在廣東工作，曾任廣東省委常委及秘書長，《人民日報》華南分社秘書長及廣東省委宣傳部。最廣為人知是他擔任汕尾市委書記期間，以強硬手法化解廣受國際輿論關注的烏坎村事件，當時他向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並說「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，被認為有應對複雜局面的經驗。

至於駱惠寧，曾任青海及山西省委書記等要職，反修例運動後，2020年1月接替王志民出任中聯辦主任，當時剛好過了65歲，同年2月兼任港澳辦副主任，7月《香港國安法》實施後兼任國安委國家安全事務顧問。劉兆佳分析指，目前香港正邁向「由治及興」，中聯辦此時出現人士變動不足為奇。

劉兆佳。（黃寶瑩攝／資料圖片）

劉兆佳：鄭通曉廣東話 經驗有助落實《國安法》

劉兆佳指鄭雁雄通曉廣東話，更有利與香港各界溝通接觸：「無論如何，中央對港新政策已經制定並逐步實施，誰當中聯辦主任都要執行中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展大局。」

劉兆佳引述港澳辦主任夏寶龍指，在美西方不斷打壓下國安形勢愈趨嚴峻，中央和香港有必要提高警惕、加強合作應對。在新政治形勢下，鄭雁雄在維護國安的經驗，有利促進特區政府與社會各界更好地確保《國安法》的落實、維護好國家安全、保障好社會穩定和提升各界對國家安全的意識和責任感。

鄭雁雄開先例 既非中共中央委員、亦非候補委員

以往中聯辦主任都由中共中央委員、或候補委員出任，但鄭雁雄既非中共第二十屆中委、亦不在候補名單之上。