鄭雁雄新春演辭｜李家超有同惑：須有更大擔當、更好作為

新任中聯辦主任鄭雁雄履任翌日、於今天（15日）下午發表題為「讓『興』的動能更強勁」的新春賀辭，行政長官李家超回應指深有同感，強調必須有更大擔當、更好作為，抓緊國家發展機遇，認清自身定位並乘勢而上，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓新的動能變得更加強勁，讓市民的生活變得更美好。



鄭雁雄的演辭中，指香港要倍加珍惜來之不易的「治」的局面，而新階段增添新動能，需要香港把獨特優勢盡情發揮出來，把香港社會蘊藏的巨大創造力充分激發出來，並做好發揮香港所長、貢獻國家所需。

李家超稱，對鄭主任所講述的深有同感，指國家已經開啟全面建設社會主義現代化國家的新篇章，香港也邁進了開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。新征程上，港人既是見證者，亦是參與者，更是趕考者。隨著香港和內地恢復通關，社會踏上復常之路，當前「治」的局面正全速向「興」邁進，必須有更大擔當、更好作為，抓緊國家發展機遇，認清自身定位並乘勢而上，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓新的動能變得更加強勁，讓市民的生活變得更美好。

李家超深信，只要港人共同努力，在中華民族偉大復興的中國夢中，新階段的香港故事必然會更精彩；在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限！