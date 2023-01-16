中聯辦主任鄭雁雄履新　「在香港多講北京話，在北京多講香港話」

香港中聯辦主任鄭雁雄今日（16日）履新，接替前主任駱惠寧。鄭雁雄今早約8時50分到達中聯辦門外接受傳媒訪問，他強調今次人事接替，是中央按實際需要而決定的，形容「人事有代謝」。

他又指自己對香港有深厚的感情，認為只要香港「自己別亂、方向別搞亂」，未來一定可以事業大有可為，並強調自己會「在香港多講北京話，在北京多講香港話。」



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鄭雁雄感謝香港對中聯辦工作關心和支持，他指今次上任，是中央政府按實際需要作出的決定：「是正常的新老交替安排、正常的正作安排，所謂人事有代謝。」

他感謝總書記習近平、黨中央對他的信任及重托；感謝前中聯辦主任駱惠寧打下扎實的工作基礎；感謝所有香港工作者做的大量工作；亦感謝香港各界，包括媒體的支持。

他表示，自己曾在廣東長期工作，對香港有感情，可以近距離感受香港的發展變化，而且香港發展與廣東息息相關。他又指，於2020年7月起來港工作至今已兩年多，對香港的了解和情感更深。

「只要自己別亂、方向別搞亂，一定事業大有可為」

他說，自己深知中聯辦的職責使命，會盡力落實中央賦予的職責，更好地傳遞中央對港關心、更好地支持特首及特區政府以法施政、更好地促進香港與內地的聯繫、更好地聯繫香港社會各界、更好地反映香港居民的心聲，全心全意服務和實踐一國兩制。

鄭雁雄引述國家主席習近平早前指，「香港大有可為、風光無限」，他認為香港的天時地利人和無與倫比，強調「只要自己別亂、方向別搞亂，一定事業大有可為，一定前景風光無限。」

他相信，香港在特首李家超帶領下，特區政府及社會可在香港由治及興的新階段下，不斷鞏固和激發展新動能，再創新輝煌，香港市民亦可迎來更好的新生活。

他最後表示，個人能力和水平有限，但為對中央盡責及為香港服務是無限的，將盡力成為一位懂香港、愛香港 、為香港好的主任：「在香港多講北京話，在北京多講香港話。」