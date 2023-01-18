李家超出席十大施政評選　盼2023年疫情落榜：通關必屬第一大事

由多個媒體主辦的「2022施政十件大事評選」結果出爐，包括放寬防疫的新聞——「精準抗疫放寬限制、邁向復常盛事連連」，其餘包括《香港國安法》提請釋法、特首選舉、習近平訪港及簡約公屋。

特首李家超致辭時，指今日（18日）是香港與內地恢復「通關」第十日，對於兩地民眾重聚笑容滿面感到非常溫馨，又期望明年疫情新聞不再上榜：「可以想像，到下一年評選2023年十件大事的時候，通關應該會榜上有名，相信大家同我一樣，都希望下年的十件大事，『疫情』不再上榜。」



李家超：「通關」10天 約40萬人次陸路往返兩地

評選活動由文匯報、大公報、中國日報、有線新聞、明報月刊及港台等逾20間媒體主辦，有16萬人參與評選，首三件施政大事依次為回歸25周年習近平訪港、中共二十大精神、以及特首選舉落實「愛國者治港」。李家超指，新一年「送虎迎兔」，相信第一件大事必定是香港在1月8日與內地實施首階段「通關」，至今10天有約40萬人次經陸路往返兩地。

他指，通關對於提振香港經濟起着重要作用，工商、餐飲、零售、旅遊等各行各業都會受惠，相信香港可更充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢、主動積極融入國家發展大局，更熱情擁抱粵港澳大灣區建設所帶給香港的龐大發展機遇。

盼兔年香港吐氣揚眉 發展動若脫兔

李家超又提到，全國人大就《國安法》釋法，進一步完善了特區維護國安的法律制度和執行機制，有效維護國家安全，形容「意義重大」。他指在政府和市民齊心努力下，相信兔年將是香港吐氣揚眉、發展動若脫兔的一年。

主辦機構代表、大公文匯總編輯李大宏指，對十件大事，香港主流媒體都竭力履行傳媒天職，進行廣泛、深入及詳盡報道，積極建言、全面解說、為民監察，期望「十件大事評選」有助政府了解民心所繫、民生所需及社會訴求，發揮積極正面作用。