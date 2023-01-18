年宵攤位無電　屈穎妍撰文批建制派不出力　議員反駁已馬上幫手

專欄作家屈穎妍昨日（17日）撰文指，上水石湖墟年宵市場攤檔未有駁電，亦沒有設置廁所，有向來撐建制派的檔主向3名立法會議員的助理求助，但獲冷淡回應，形容是「熱臉貼上冷屁股」，令花農也不禁嘆道：「人家反對派能成功贏取民心，是有原因的……換了是反對派，早就撲出來聯合花農召開記者招待會了。」



《香港01》向多名立法會議員查詢，香港新方向新界北立法會議員張欣宇、民建聯漁農界立法會議員何俊賢，以及批發及零售界立法會議員邵家輝均表示有協助花農。何俊賢更指，收到求助當日已馬上向政府反映，當晚已開始接駁電線，反駁道：「差個電掣你開記者會? 我今晚九點鐘就搞掂啦。」



15個年宵花市1月16日開鑼。（資料圖片/林靄怡攝）

引述花農稱若換反對派 早已開記招

屈穎妍文章稱，位於上水石湖墟的年宵市場上周末開始讓檔主進場佈置，有檔主發現檔內沒拉電線，整個年宵市場就只靠遊樂場原本的大光燈照明。另外，食環署沒有在現場加設流動廁所，由於石湖墟遊樂場原本的公廁正在維修，花農及顧客如要去廁所，只能移玉步到附近商場。

她稱有花農向3名立法會議員的助理求助，但「不是沒影就是拋波」，最終僅獲一個人回覆：「你的情況，應該不屬我們工作範圍，建議你找零售界議員問問。」又引述花農說：「至今沒一個人來過，這不是我一個人的問題，是整個花市所有花農的問題啊，換了是反對派，早就撲出來聯合花農召開記者招待會了。」

文章稱因鬧上報紙所以食環署火速處理

文章稱，「花農決定，找食環不如找記者，於是立即向幾家報館報料求助，由記者去找食環署質問」，結果「鬧上報紙，食環署果然火速處理」。

屈穎妍批評，由官員到議員，都是不踢不動心態，「90個議員，席位是多了，但市民求助的門卻少了，做來做去、見來見去，都是好打得那幾個，其他的？連名字都叫不出來，老百姓遇事可以往哪裡求助呢？」

最少3議員表示有跟進 張欣宇有保持聯絡

《香港01》向5名立法會議員查詢，分別是新界北的兩名議員張欣宇和民建聯劉國勳，身兼北區區議員當然議員的選委界議員陳月明，以及邵家輝和何俊賢。

張欣宇指，上周五晚（13日）收到檔主反映無電，便回覆檔主會跟進情況，待完成接駁電力供應後，亦有通知檔主。劉國勳說他正在北京出席政協會議，沒有收到求助，陳月明也指沒有接獲相關投訴。

邵家輝指周日已駁好電 並增設流動公廁

邵家輝表示，上周六晚（14日） 收到檔主求助，便馬上聯絡環境及生態局副局長黃淑嫻，周日已經為攤檔駁好電線，並增設流動公廁。他亦提到，原本石湖墟年宵的圍欄為掛上作為檢測中心時使用的藍白封線，經他反映後已換上充滿節日氣氛的紅色掛飾。

他稱，年宵檔主並非他的選民，但商界或一般市民有求助，他亦會處理，事後檔主亦有傳訊息感謝他幫助。

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何俊賢：插電使唔使開記招啊？我九點鐘就搞掂啦

何俊賢指，有檔主向他求助後，他立即通知政府，當晚已開始拉電線，「插電嗰啲嘢使唔使開記者會啊，差個電掣你開記者會？我今晚九點鐘就搞掂啦。」他稱，該文章刊出時，相關問題早已解決，「唯有下次再做好啲，等佢唔好再有機會見報。」

何俊賢說尊重屈穎妍的觀點，這證明議員宣傳不足，又指事件出於溝通有誤會，因涉及花農眾多，大家各自也找上不同議員求助，認為屈穎妍一併批評所有議員並不公道。