屈穎妍轟民政署指掛國旗屬政治問題　署方貼旗海照反擊：以訛傳訛

專欄作家屈穎妍今日（15日）在報章撰文，指最近聽到一位朋友經歷後心中有氣，事緣十一國慶期間，沙田民政處及沙田法團聯席有不少慶祝國慶活動，其朋友所住屋苑業主委員會也響應，並在小區掛上慶祝國慶橫額。然而，有人看不順眼致電民政處投訴指國慶橫額是政治問題應禁入屋苑，而投訴竟得到民政署認同，回覆稱慶祝國慶屬政治問題，業委會應先諮詢全體業主意見。



屈在文中形容是奇事發生，又稱公務員「政治中立」是為了忠誠，但香港公務員多年來卻利用「政治中立」來避免忠誠。不過，民政事務總署今午在facebook專頁上載附大量國旗圖片的旗海照，當中有相片是於沙田區拍攝，貼文澄清指，近日有流傳沙田民政事務處在處理一宗屋苑懸掛國旗投訴時，回覆表示認同懸掛國旗屬政治問題，應該先諮詢業戶意見，徵得居民同意才能懸掛國旗，說法絕非事實，實屬以訛傳訛。



屈穎妍撰文稱「政治中立是緊箍咒也是擋箭牌」

屈穎妍今日在《大公報》撰文，標題為「政治中立，是緊箍咒，也是擋箭牌」，文章提到她最近聽到一位朋友經歷，指十一國慶期間沙田民政處及沙田法團聯席有不少慶祝國慶活動，其朋友所住屋苑業主委員會也響應，並在小區掛上慶祝國慶橫額。

屈「朋友」屋苑業委會掛慶國慶橫額 民政處指屬政治問題應諮詢全體業主

然而，有人看不順眼致電民政處投訴指國慶橫額是政治問題應禁入屋苑，而投訴竟得到民政署認同，回覆稱慶祝國慶屬政治問題，業委會應先諮詢全體業主意見。屈穎妍質疑這面五星紅旗、這個十一國慶，冒犯了誰？她指「政治中立」一直是香港公務員緊箍咒，也是他們擋箭牌：「你想掛國旗，就嚇你政治要中立；你不想掛國旗，就推說政治要中立。怎用都對，萬試萬靈。」

民政事務總署：有關說法絕非事實 實屬以訛傳訛

後來，民政事務總署在facebook上載「民政總署支持展示國慶裝飾 共享國慶喜悦」貼文，澄清內容與屈穎妍文章所提及的情況雷同。貼文指，近日有流傳沙田民政事務處在處理一宗屋苑懸掛國旗投訴時，回覆管理處及業委會表示認同懸掛國旗屬政治問題，應該先諮詢業戶意見，徵得居民同意才能懸掛國旗。民政事務總署就此特此澄清，有關說法絕非事實，實屬以訛傳訛。

民政處展示在沙田區公園及海濱長廊廣泛掛國旗相片

民政事務總署指，事實上有關投訴與懸掛國旗無關，而是投訴懸掛慶祝國慶橫額。民政處在向相關屋苑的物管轉述有關投訴時，已清楚表明民政處支持在屋苑展示慶祝國慶橫額，藉此與居民分享國慶的喜悅。

隨貼文有大量國旗及慶祝國慶橫額的相片，民政事務總署指解釋，除了上述與法團聯席在屋苑展示的慶祝國慶橫額外，民政處亦在區內不同地方，包括社區會堂、公共屋邨、運動埸、公園及海濱長廊、學校等廣泛張掛國旗和其他節慶展示，與市民一起同賀國慶。

民政總署再次聲明，民政團隊包括18區民政處一直支持及鼓勵社會各界透過國旗和其他各式節慶展示，以表達愛國的情感，並與市民分享國慶的喜悅。