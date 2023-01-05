建制「名嘴」屈穎妍「挑機」要取消議員80日暑假 議員點講？

建制派「名嘴」、節目主持屈穎妍質疑立法會議員為何每年有約80日有薪暑假，直指安排莫名其妙，質問監察社會的議員何以能一齊放兩個半月暑假，停頓整個議會？批評選舉時說到天花亂墜，一涉自身利益，無人敢提出取消暑假，逃不過「官官相衛」四個字。



不過，有立法會議員不認同屈穎妍批評，有直選議員指休會期間仍有很多議會事務要跟進及參與外訪行程；有選委界別議員更直指要求：「不公道」。有資深功能組別議員認為，「暑假」兩字有誤導，因只是暫停大會，其他會議繼續，但也指若有需要時可彈性加開大會會議。



屈穎妍批評立法會享有80天有薪暑假不合理（《有理說得清》畫面截圖）

屈穎妍以主持人身份在無綫電視節目《有理說得清》中指，根據現行政策，行政長官和問責官員每年有22日年假，更細數幾任特首，董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥放取的年假數字，林鄭月娥平均每年放大假3.8日，最多的梁振英也只是平均每年放大假13.4日。但立法會90名議員享有每年超過兩個半月約80日有薪暑假，讓人莫名其妙！

屈穎妍：議員可以年年一齊放暑假？停頓整個議會？

她質問：「社會運作不會放暑假，特首司局長放假都找人來署任，為何監察社會的議員卻可以年年一齊放暑假，還一放兩個半月，停頓了整個議會？」她指又指可惜的是：「90位議員至今沒一人願意或者斗膽提出取消暑假的動議。」她直言當特首、司局長只有22日大假，議員憑甚麼要放80日？可惜的是，90個議員至今沒一個願意或者斗膽提出取消暑假的動議。」

「社會運作不會放暑假，特首司局長放假都找人來署任，為何監察社會的議員卻可以年年一齊放暑假，還一放兩個半月，停頓了整個議會？」 建制「名嘴」及節目主持屈穎妍

不過，來自立法會不同組成部分的立議員們不認同屈穎妍的論點。作為直選議員的民建聯陳恒鑌指，暑假期間只是大會休會，一些委員會、小組會仍會舉行，只是安排不會如大會會期期間般密集；而議會也會利用休會期間安排外訪和內地考察，該等行程也需要事前開會商討安排、與外訪目的地駐港領事見面、返港後也要做報告等。

陳恒鑌：休會不等於休假

陳恒鑌又指，作為直選議員還有地區事務、接見市民、政策研究等工作，休會不等於休假。

直選議員仲有好多工作要做，例如回議辦、接收市民投訴和跟進，還要做政策研究，休會不等於休息。 民建聯立法會議員陳恒鑌

江玉歡：要求取消暑假「不公道」

選委會界別議員江玉歡坦言，要求取消議員暑假「不公道」。她指，立法會每星期有會議，議員在會前需要為議題、質詢作準備，暑假正是議員靜思的機會：「每個星期三我哋要辯論，需要時間準備質詢，變相我哋無咩時間準備一啲自己想發揮嘅議題或研究。」她又說，即使自己目前在放假，但她仍會為接下來的工作作籌劃。

她強調，社會有突發事故，議員需要回應傳媒查詢、為市民發聲、及做研究報告等，她相信沒有議員會在假期時「翹埋對手咩都唔做」。她說：「80日，好多議員都有出Post做嘢」，強調議員都是有責任感成年人。她又認為，暑假是聯繫社區好時機。隨著疫情穩定，她預計今年暑假會組織更多地區活動，如與市民一起去旅行。

沒有議員會在假期時翹埋對手咩都唔做。80日，好多議員都有出Post做嘢！ 選委界別立法會議員江玉歡

江玉歡笑言：「議員都係人，都需要時間休息，我哋都有屋企人。」她又引述立法會主席梁君彥指，立法會暑假休會除了是承襲傳統，也為政府官員提供喘息空間：「每一次議員質詢，都有十幾廿條，差唔多個個局、個個署都有份，其實要答議員質問都用好多時間。」

謝偉銓：可彈性安排加開會議

而有十年議會年資的功能組別議員謝偉銓則指，「暑假」二字有誤導，所謂休會只是大會不舉行，其他小組委員會、草案委員會會議仍會繼續。他又指，議員會利用大會休會期間進行外訪，以他自己為例，便曾試過一次休會期間公務外訪九次。

謝偉銓又指，議員等於廿四小時隨時候命，坦言對所謂「暑假」沒有太大感受，因為仍要閱讀消化文件準備出席小組或草案委員會、周六和周日繼續清理文件及出席活動，唯一改變只是不用參與立法會大會。

不過，他也指立法會大會安排可以彈性處理，若有需要時也可以加開會議，但必須要謹記是善用時間，不能：「為開會而開會。」

有需要時可以加開大會，但要善用時間，不能為開會而開會。 建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓

立法會主席梁君彥去年8月曾在社交網站回應，指立法會雖在夏天休會，但不代表放假，指大會雖然不用開會，但議員是以不同方式履行職責，跟進各項議會事務。他舉例，行政長官10月發表《施政報告》，暑假正是議員「度橋」及加緊落區接觸巿民和會見不同界別的好時機，希望向政府反映的意見更「貼地」。

此外，立法會轄下各個委員會進行探訪或視察，到內地或海外進行職務訪問，研究當地的政策是否適合香港借鏡。他又指，去年第二次的前廳交流會便在休會期間進行。