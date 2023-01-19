李家超回應核酸人龍　指檢測量僅用6成：須改善資訊發放、分流

特首李家超今早（19日）出席立法會答問會，是上任後第三次。他在開場白宣布，1月30日起撤銷確診者隔離令，指疫苗第二針及第三針的接種率分別已達到93%及84%，大部分市民因感染而達到保護屏障。加上與內地通關以來，本地確診數字由3萬宗，下跌至昨日（19日）的3千多宗，市民對疫情的防護意識及處理方式有所提升，認為不應再由政府「一刀切強制」，應改為由市民自行決定及負責。



香港與內地由1月8日起首階段「通關」，但過關前仍須在48小時內驗核酸，適逢過年前高峰，近日多區檢測都排起長龍。李家超對於現象感到難受，但強調服務供應充足，只用了六成檢測量，已要求有關方面做好資訊發放，以及時段分流。他又說政府的目標是毋須再驗核酸，以快測取代，甚至連快測都毋須再做，形容沒有防疫措施才是真正復常。



李家超回顧新政府過去半年的工作，形容團隊工作紮實，展望2023年上半年工作，他指１政務司司長陳國基正與內地緊密聯繫，兩地「通關」會隨時作調整，希望盡快實現全面通關。他預料旅客數目將會大幅增加，下月初會開展「你好，香港！Hello, Hong Kong」推廣活動，傳達香港復常訊息。



【12:05】批發及零售界邵家輝留意到各行各業也出現人手短缺的問題，問李家超會否考慮輸入外勞。李家超認同，指充足的勞工可確保香港競爭力得到世界認可，輸入勞工或是可行方法，例如護老院方面將輸入3千外勞，但他強調須保障本地勞工的就業機會。

搶藥潮？李：不希望通關好事會留下瑕疵

【11:57】「C15+」陳紹雄問李家超有何方法防止疫情反彈、以及確保本地藥物供應穩定。李家超表示通關是一件好事，作為特首不希望一件好事會留下瑕疵。他指，醫衞局已與藥廠溝通可確保本地藥物供應，他承認通關或會引申水貨客、街道阻塞等問題，但通關事宜協調組已有對應預案。至於疫情會否反彈？他指按現時數據推算，反彈可能性較低，但強調病毒冷酷無情，港府必定會增加安全系數：「我哋有防風設備，會將事情保持係好嘅事情。」

李家超出席立法會答問會。（林靄怡攝）

疫情反彈可能性低 但病毒冷酷無情：必須增加安全系數

【11:48】教育界朱國強留意到跨境學進來往香港與內地的情況，問當局何時會重開中英街。李家超重申通關涉及三方商討，保安局有很多務實及創新的方法已在今次通關落實，未來會按情況逐步改善通關安排。

【11:45】工聯會吳秋北問李家超會否考慮推出基金資助，協助市民復業及就業，加強獲得感。李家超表示，若要走過三年低谷，政府手法必須多元、全方位，強調不能單靠金錢，反而要透過多外訪推廣香港，相信這才能令港迅速復常。

【11:40】選委界蘇長榮問李家超會如何擴大香港作為人民幣離岸中心的優勢。李家超表示，香港有8千億元、及逾7成的人民幣離岸交易在港進行，未來會再「擴闊及加深」優勢。他續指，部分國家會以人民幣與國家進行交易，如何確保其人民幣是「生錢」而非「死錢」，則是吸引他們利用香港交易所為其人民幣增值，政府正研究推出ETF（指數股票型基金）。

取消核酸須與內地協商：聽日取消緊係好 但有啲嘢要克服

【11:33】「A4聯盟」梁文廣問李家超何時可以快測取代核酸檢測，或如李家超所說「連快測都唔使」？李家超指，政府每天也與內地協商通關做法，他強調取消核酸檢測是他清晰的目標，不過當中涉及與中央政府、內地部門的三方面協商：「如果聽日就取消咁緊係好，但當中都有啲嘢要克服。」但他指對取消核酸檢測要求感到樂觀，重申會加強發放本地及內地核酸檢測等資訊。

現時屬復常初階：通關後來港人次不足以往高峰一成

【11:27】旅遊界姚柏良指去年僅60萬人次來港、酒店入住率63%，酒店房價與疫情前相比仍差一段，未來會有何對策協助旅遊業界復蘇？李家超表示，現時復常初階，即使香港與內地通關，來港人次不足以往高峰期的一成。不過，他指在生態旅遊、綠色旅遊等資助對本地旅遊業仍有效用。他表示，政府將會加大車輛檢測的力度、在情況許可下借出地方供旅遊車停泊，他強調問題難以一朝一夕解決，制度需時重新建立。

【11:20】選委界黃錦輝問到當局會否將知識產權、專利權轉移給創新科技及工業局負責。李家超直言：「好難有個部門可以照顧到設計方面，又照顧到專利權。」他強調，每個領域都有不同，需要有不同專業部門「扣上去」。

李家超未直接自我評分

回應核酸長龍：只用了6成檢測量

【11:16】選委界尚海龍問李家超，對自己的防疫政策上的評分是多少。李家超未有為自己評分，他指，留意到昨日（18日）有大量市民在檢測中心排隊等待做核酸檢測，強調各中心的檢測物資供應充足，昨日（18日）僅用了六成的檢測能力，認為市民排隊的原因是基於資訊不流通，將會加強發放檢測中心的資訊。他承認情況不理想，但承諾會不斷優化：「我嘅目標係唔洗做核酸，我嘅目標係用快測取代核酸，我嘅目標係連快測都唔洗⋯⋯針對市民，我係希望完全無措施，咁先係復常。」

李家超出席立法會答問會。（林靄怡攝）

目標毋須核酸 連快測都唔洗 咁先係復常

【11:08】醫療衞生界林哲玄問到，當局何時為言語治療師等5個專業推出「法定註冊制度」。李家超表示十分關心這個議題，他將會要求有註冊先導計劃的機構提交註冊標準，再作考慮。

連續三年財赤 李家超：機遇大於挑戰

【11:04】新民黨何敬康提到港府已經連續三年財赤，未來有何對策確保政府財政穩健。李家超表示，財政司司長正就《財政預算案》作諮詢，相信將可解答以上問題。他指，對香港經濟發展感到樂觀及正面，雖然有負面環球挑戰，但香港得到國家正面發展影響。他強調，有信心香港的機遇大於挑戰，自本港放寬防疫限制及與內地通關後，可以深感社會各界致力為港謀發展的理念。

至於未來會如何增加港府收入，李家超表示，希望在原有的收入領域下，繼續做大、做深，例如在八大中心下擴大容量，促進高質量發展，在不同行業加入科技提高效率，增加收益。

【10:55】民建聯陳永光問到政府會否為促進中西醫協作而推出政策？李家超表示，《施政報告》已表達對中醫的重視，有設立中醫專員，以審視中醫發展方向。他表示，首先要加大中醫可治療的病症範圍、以及擴大中醫服務範圍等。政府未來會加強中醫培訓、加大市民對中醫認識、中醫研究等。他強調，將與中醫界共同研究中醫發展藍圖。不過，他指現時的醫療架構仍以西醫為主導，但身體調理、管理等方面，中醫可多作貢獻。

1.30起撤隔離令 混合免疫屏障已十分牢固

【10:55】李家超宣布，1月30日起撤銷隔離令，主要考慮有幾點，包括疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，而第五波以來不少市民因感染而產生免疫力，等同接種第三針的有效接種率達到95%，社會的混合免疫屏障已經十分牢固，現時完成接種市民即使感染亦多屬輕症。而病毒及疫情不斷演變，香港醫療系統防治能力提升、以及有效的抗病毒藥物：「病毒對本地公共衞生的風險已經明顯改變，並且明顯減低」。

須邁向新階段、新模式 作為其中一種上呼吸病管理

李家超指，香港與內地通關十幾天以來，並沒有增加疫情風險，「疫情一直向低走」，更加從最高峰差不多3萬宗，一直回落至昨日（19日）的3千多宗，跌幅近9成。而且社會及市民對病毒的認知及處理能力已經大大提升：「政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由『政府一刀切強制』改為『市民自行決定、自行負責』，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。」他說走這重要一步，是以科學及風險為本而作出。

（取消確診者隔離令）係外國復常必經階段，亦係香港復常必經階段，香港亦已走到呢個階段。 李家超

料上半年旅客大增 二月展開國際宣傳、率團訪中東

【10:45】行政長官李家超今日（19日）出席立法會答問大會。李家超首先回顧新一屆政府上任後的工作，他指團隊有共同理念，在《施政報告》提出不同新措施，其中包括成立「融入國家發展大局小組」，指未來會主動對接國家發展，推動一帶一路發展；利用全新吸納人才措施，「高端人才計劃」有5千多個申請，當中有七成申請已獲批；成立三百億元共同基金，未來會共同投資有發展潛力的企業等；推出「創新科技發展藍圖」等發展藍圖。行政方面，政府向立法會提出25項草案，當20項獲得通過。

他展望2023年的工作，指在中央肯定下，香港與內地於1月8日恢復通關、高鐵售票量亦漸增加，自通關以來每日約有2萬人通過各口岸北上。他未來將於團隊到訪廣東省、出席3月舉行的博鰲亞洲論壇，預計香港經濟將有所改善。他承諾將與團隊、商界、專業界推廣香港，透過舉辦活動，如「你好，香港！Hello Hong Kong！」、「香港花卉展覽」、「博物館高峰論壇」、及首次舉辦的流行文化活動等，以吸引國內外旅客重返香港。