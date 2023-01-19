屈穎妍質疑立法會議員有80日暑假　曾鈺成：我做議員暑假都要開會

建制派「名嘴」、節目主持屈穎妍質疑立法會議員為何每年有約80日有薪暑假，稱令人莫名其妙。



曾擔任立法會主席的民建聯前主席曾鈺成拍片，解釋做議員每年實際有多少有薪假期。



曾鈺成表示，立法會議員並沒有法定假期，所謂「暑假」其實亦要開會和工作。（灼見名家影片截圖）

兩個半月不開大會 但仍有小組會

立法會傳統上在7至9月不會舉行全體會議，即約兩個半月。外間關注議員在這段時間「照出糧」，認為等於有兩個半月有薪假期。

曾鈺成在《灼見名家》影片中說，批評者以行政長官在內的官員明文規定假期作比較，但立法會議員並沒有條文規定每年假期，「根本無假期呢樣嘢」。他說，批評者將立法會議員「不用開全體會議」的時間當作假期，「老實講就唔係太公道嘅」，因法律規定如有需要可召集議員開緊急會議，「行政長官或者立法會主席都得，我做議員都試過，所謂『暑假』嘅時候返嚟開會」。而且這段時間只是停開全體會議，其他小組會議並沒有規定休會。

立法會議員沒有全職工作的規定。（資料圖片/李澤彤攝）

兼職性質如人大代表 沒一般工作保障

他認為立法會議員和人大代表的性質是有可比較之處，法例沒有規定立法會議員必須是全職工作，事實上亦不是全職，「如果話你做人大代表，你本來係一個醫生，做人大代表後繼續執業，繼續做原來嘅工作，立法會一樣得喎」，「好多都係帶住來嘅工作、原來嘅職位做議員」，而且議員亦沒有一般工作都有的退休保障，認為亦不能以一般工作的要求，去衡量他們的表現。

而同時間，政府官員則只能是全職工作，任職時需要放棄原來職位，「你將議員同官員比較合適呢，定係同人大代表比較合適？」

他又以行政會議成員來比較，指行會每星期開一次會，計及一日準備時間，「你又能否講行會成員每個禮拜放五日假呢？你唔會喎！」而且行會成員和立法會議員一樣，亦不需要辭去原來職務。現時立法會議員每月薪津約10萬元，而行政會議亦有約8萬元，曾鈺成反問，如果按照不開會就是放假的說法，「咁行會假期咪仲更加多？」

最初全兼職工作 現在很多議員全職投入

曾鈺成說，立法會議員的薪津和工作安排是有發展過程，最初的確與人大代表相似，每星期開一次會議就完成，所有人都是在原來職位上兼任，政府則給予補貼、資助。其後工作量逐步增加，又要與選民接觸，又要監督政府施政，指很多議員都是全職做立法會工作，議員薪津亦相應提高。