過渡性房屋｜主婦居廚廁合一劏房失眠焦慮　遷入同心村情緒改善

年逾40歲的梁太曾在葵涌的百呎劏房內居住兩年，當時家中廚廁合一、十分擠逼，每月甚至要負擔7,000多元的租金加水電費用。由於居住環境較差，加上時常看到新聞報道無良劏房業主加租與逼遷，梁太擔心自己亦遭遇類似情況，時常失眠，繼而情緒緊張、與丈夫發生爭執。



今年2月左右，在社工建議下，梁太申請位於元朗東頭的過渡性房屋項目同心村，遂在4月成功簽約，6月入住。梁太表示，如今安心居住在更寬敞明亮的單位中，情緒得到舒緩並與丈夫言和。



梁太：希望住到上公屋

梁太如今與丈夫住在同心村兩人單位中，月租只需2,850元。社區中時常舉辦活動，她不時參與，又報名社區組織的短途旅行，與鄰居關係友好。迎來光明愉悅的新生活後，梁太情緒問題得到極大紓緩，也不再輕易與丈夫爭執。

之前都儲唔到錢......依家好好多，環境都好好多，好新淨、又有廚房......得閒又做下運動。 同心村居民梁太

梁太憶及，舊屋亦只有約100平方呎，但光線昏暗壓抑，易使人產生情緒問題；家中放不下雪櫃，難以煮飯且感受不到生活氣息。為擺脫舊生活，當時從葵涌跨區搬家到元朗時，前後花費約5,000元，直言搬屋好麻煩，希望在同心村住到上公屋為止，中間不再麻煩周轉。梁太還計劃趁着住房成本低廉存一筆錢，未來上公屋後好好裝修。

之後就唔想搬屋，中間轉（居住地方）咁麻煩，希望下次搬屋就直接上屋。 梁太

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用MiC建築法四個月完成組裝 提供1800個單位

同心村由運輸及房屋局出資、新鴻基地產象徵式以一元出租、及香港聖公會福利協會運營，三方合作而建，合共提供1,800個單位，整個項目預計運營至2028年。

聖公會福利協會項目發展總監何穎儀指，單位採用組裝合法建築法（MiC）。為節省時間，地盤前期工序時，內地工廠提前按照要求製造組件，再運輸到香港工地裝嵌成建築物，減省現場施工工序、壓縮建築時間到四個月。

香港聖公會福利協會項目發展總監何穎儀指，單位採用組裝合法建築法（MiC）。（劉夢婷攝）

入住率不足六成 冀政府加強過渡性房屋推廣

香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕表示，租約為兩年期，若租期屆滿而住戶未輪候到公屋可再續約一年。姜彩燕指，同心村目前入住率尚不足六成，她認為政府推出的簡約公屋最快要2024年落成，相信輪候公屋的劏房住戶十分需要改善住所環境，建議政府應加強資訊流通，將更多相關資料給輪候公屋人士，以幫助到他們。

香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕表示，租約為兩年期，若租期屆滿而住戶未輪候到公屋可再續約一年。（劉夢婷攝）